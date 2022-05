Unieke Britse Lancaster-bommenwerper vloog over Hank en Werkendam

HANK/WERKENDAM • Woensdag klonk er aan het einde van de middag een zwaar geronk boven Hank en Werkendam. Het geluid werd geproduceerd door een laagvliegend oorlogsmonument; de Lancaster. De enige Britse Lancaster-bommenwerper die nog vliegvaardig is.

De grote, viermotorige bommenwerper bracht een eervolle groet aan het Halifax Monument in Hank, het Lancaster Monument in Werkendam en vloog daar ook over de begraafplaats aan ’t Laantje en het oorlogsmonument De Line-Crosser.

De bommenwerper werd door veel nieuwsgierige inwoners en vliegtuigspotters opgewacht. Op het aangekondigde aankomsttijdstip was er nog niets aan de lucht te zien of te horen, maar dat mocht de pret niet drukken. Ongeveer een uur later dan gepland vloog het indrukwekkende toestel een aantal keer laag over, wat het lange wachten meer dan waard maakte.