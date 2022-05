Nationale Molendag staat weer voor de deur: molens in Altena open voor bezoek

ALTENA • Op 14 en 15 mei zijn het weer Nationale Molendagen, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Honderden oude wind- en watermolens door heel Nederland openen hun deuren om bezoek te ontvangen. Zo ook in het Land van Heusden en Altena.

Molenaars staan te popelen om hun bezoekers van alles te vertellen en veel te laten zien van dit oer-Hollandse levende monument. Op www.nationalemolendag.nl zijn alle deelnemende molens te vinden. Van de Molenstichting Land van Heusden en Altena zullen de meeste molen alleen op zaterdag 14 mei deelnemen aan de Nationale Molendag. Alleen de beide wipwatermolens bij Uppel, de Zandwijkse en Uitwijkse Molen, zullen ook op zondag 15 mei open zijn voor bezoek. De vlakbij gelegen Uppelse watertoren zal ook op beide dagen te bezoeken zijn.

Wanneer de molen draait is men welkom voor een bezoek, rondleiding, en mooie verhalen over de molen, het ambacht, of over de historie van de streek en de polders erom heen. Zo zal op de Zandwijkse molen de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie te horen zijn, kan men in Veen op korenmolen De Hoop terecht in het molenwinkeltje voor een proeverijtje van allerlei molenproducten, en in korenmolen De Twee Gebroeders in Aalburg kun je zien en horen hoe de korte keten van tarwe uit de Biesbosch via de molen wordt verwerkt tot meel om vervolgens in de bakkerij van Gerard & Suus in Wijk als biologisch streekbrood over de toonbank te gaan.

Op de site www.nationalemolendag.nl zijn de bijzonderheden en de openingstijden van alle deelnemende molens te vinden. In aanloop naar Nationale Molendag komen daar steeds meer molens bij. Ook zijn er fiets- en wandeltochten te vinden. Ook online wordt Nationale Molendag gevierd.

Er is een molenquiz, waarmee een molenarrangement ter waarde van 450 euro kan worden gewonnen. De gelukkige winnaar mag overnachten en dineren in een bijzondere omgeving. Daarnaast is er een fotowedstrijd, waarvoor Junioren en volwassenen hun molenfoto’s kunnen inzenden. Publiekstemmers bepalen via de site welke fotografen het molenarrangement winnen.