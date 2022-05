Fokveedag Boerenlandfeest naar derde zaterdag van september

HOORNAAR • De Fokveedag Boerenlandfeest zal voortaan niet meer gehouden worden op de eerste zaterdag van oktober, maar op de derde zaterdag van september. Voor de 108-ste editie van het grootste agrarische evenement van Midden-Nederland betekent dit: zaterdag 17 september 2022. De locatie blijft met het centrum van Hoornaar ongewijzigd.

De Fokveedag vond decennialang op de eerste zaterdag van oktober plaats. Daarvoor overigens op een doordeweekse dag: er waren Fokveedagen op zowel woensdag als vrijdag.

Niet in vaarwater Gondelvaart

Zowel in 2020 als in 2021 kon de Fokveedag Boerenlandfeest vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Voor het bestuur een moment om zich te beraden op de toekomst van het evenement. Het vervroegen van de Fokveedag naar de tweede zaterdag van september had de voorkeur. “Maar we willen niet in het vaarwater van de Gondelvaart zitten. Vandaar dat het deze datum niet is geworden”, zegt voorzitter Johan de Groot.

Vervolgens is met de gemeente Molenlanden, politie en brandweer overlegd over de derde zaterdag van september. Na het groene licht van deze instanties werd de voorgenomen wijziging voorgelegd aan alle commissies van Fokveedag Boerenlandfeest. Ook zij gingen akkoord. Reden voor het bestuur om naar de derde zaterdag van september te switchen.

Natplan

De Groot: “Onder meer de temperatuur en de betere lichtomstandigheden hebben in onze afwegingen een rol gespeeld. En ook al gaat met maar om een paar weken, ook de kans dat we het natplan uit de kast moeten halen, wordt door de verschuiving toch iets minder groot. Maar het zal natuurlijk best even wennen zijn, ook voor ons als bestuur.”

Bezoekersaantal

Primaire doel van de organisatie is nu: na twee jaar afwezigheid weer een goede Fokveedag Boerenlandfeest neerzetten. “Het programma is nog niet helemaal rond, maar zal grotendeels in dezelfde stijl zijn”, aldus Johan de Groot. “We hebben goede hoop dat het bezoekersaantal op peil zal blijven of zelfs nog iets zal toenemen.”

Tijdens de laatste editie van 2019 kwamen er circa 10.000 bezoekers. Bons Holsteins Koba 219 van maatschap Bons uit Ottoland werd toen dagkampioen van de rundveekeuring, nog altijd het hart van de Fokveedag.