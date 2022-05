Woerkums Literair Café besluit het seizoen met Altena Boekenbal

WOUDRICHEM • Het Woerkums Literair Café besluit het 29ste seizoen op zaterdag 21 mei met het Altena Boekenbal. Vijf schrijvers doen mee op twee locaties, te weten het Arsenaal en de Rooms-Katholieke Kerk.

Regionale schrijfheld Jan van Mersbergen begint om 19.00 uur in de kerk. Hij zal zijn laatste met lof ontvangen roman ‘Een Goede Moeder’ bespreken. Het boek gaat over een depressieve moeder, de dynamiek van een scheiding, de ups en downs van een gebroken gezin en de gekmakende hulpverlening. Om 20.00 uur in dezelfde kerk columnist-schrijver Özcan Akyol, beter bekend als Eus, onze man in Deventer. Hij maakte spraakmakende tv-programma’s als Sterren op het Doek, De Geknipte Gast en Eus’ Boekenclub.

Om 21.00 uur vertelt Rosita Steenbeek over haar leven in Rome. Ze heeft haar belevenissen gebundeld: Leven in Rome. De Marokkaans-Nederlandse schrijfster Hassnae Bouazza begint om 20.00 uur in het Arsenaal. Haar nieuwste boek ‘Een Koffer vol Citroenen’ behelst een intiem portret van moeder en dochter en het verwarrende gevoel van ontheemding.

Het Belgische talent Charlotte Van den Broeck komt om 21.00 uur aan het woord. Ze schreef twee spraakmakende dichtbundels. Haar prozadebuut Waagstukken belicht dertien tragische architecten die zelfdoding pleegden in een door hen ontworpen gebouw of omwille van het ontwerp. Kaarten kosten voor donateurs vijftien euro en voor niet-donateurs twintig euro. Reserveren via woerkums-literaircafe@outlook.com.