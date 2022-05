Wielerkoningin Marianne Vos in het zonnetje gezet: ‘Bijzonder om er bij stil te staan’

WIJK EN AALBURG • Het huldigen van wielrenster Marianne Vos verveelt nooit. Na een aantal jaren ‘droog’ te hebben gestaan mocht wielerminded Altena en omstreken zaterdag bij MFC d’Alburcht hun wielerkoningin weer in het zonnetje zetten voor haar achtste wereldtitel, die zij op 29 januari bij het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville behaalde.

Natuurlijk mocht een cadeau niet ontbreken. In navolging van de voormalige gemeente Aalburg kreeg de kampioene in het bijzijn van burgemeester Egbert Lichtenberg symbolisch een tafeltje overhandigd. Het was nog wel even spannend waar het tafeltje moest komen te staan, maar uit de bijbehorende enveloppe kwam het dorp Andel als ‘de winnaar’ tevoorschijn. Het cadeau werd mede overhandigd door Ilse de Fijter uit groep acht van basisschool De Hoeksteen in Wijk en Aalburg. Haar ontwerp was als beste uit de bus gekomen.

De huldiging was een onderdeel van het Marianne Vos Wielerfestival dat ’s morgens al begonnen was met diverse toertochten voor volwassenen en wielrenners met een handicap. Voorzitter van het Marianne Vos Festival Esther Vroegh was blij dat het evenement weer plaats kon vinden. Trotsheid was er over de vele inschrijvingen. “Vooral op het laatst zijn er nog veel bijgekomen. En het aantal mensen met een handicap dat meefietste was ook veel.” Meer dan driehonderd wielrenners en -sters reden hun tocht door de streek en zo’n dertig mensen met een handicap hadden zich ook ingeschreven.

Aan de toertocht was nog iets speciaals gehangen doordat het deel uitmaakte van Helden van Brabant, een samenwerkingsverband tussen vijf Brabantse helden in de wielersport. Als je voor 18 april inschreef voor twee van de vijf toertochten die deel uit maken van Helden van Brabant ontvingen de eerste honderd inschrijvers een gratis startbewijs voor de officiële La Vuelta Holanda, die op 13 augustus in Breda van start gaat en op 14 augustus in Utrecht kan worden verreden.

Er was zaterdagmiddag ook een bijzondere plaats ingeruimd voor de jeugd tot en met 14 jaar. Ze mocht in twee sessies met Marianne Vos een rondje fietsen. Daar tussenin was er een echte persconferentie en mocht de jeugd in de foyer vragen stellen aan de fietskoningin. “Jullie mogen het vuur aan mijn schenen leggen”, nodigde Marianne uit. Hoe ben je bij het wielrennen gekomen? Wat vindt je leuker: op de weg rijden of in het veld? En ben je weleens bang om te vallen? Marianne Vos beantwoordde ze allemaal zorgvuldig. En mooie vraag was ook of ze voor wielrennen geleerd had. “Nee, er is geen speciale school om wielrenster te kunnen worden. Maar je moet wel een plan uitstippelen om er in verder te komen”, glimlachte de Jumbo-Visma renster.

Marianne Vos werd namens de gemeenteraad toegesproken door wethouder Shah Sheikkariem. “Jij bent ambassadeur van de gemeente Altena. Een voorbeeld voor jong en oud”, roemde de wethouder zijn plaatsgenote. Hij werd nog wel door voormalig wielerspeaker Kees Maas, die de huldiging aan elkaar praatte, fijntjes geattendeerd op het Marianne Vos museum dat maar op zich laat wachten terwijl vader Henk Vos zijn verzameling telkens ziet aanzwellen. “Wanneer komt er plaats voor?”, wilde Maas weten. De wethouder kon geen concreet antwoord geven. Het is de bedoeling dat het museum ondergebracht wordt in het Marianne Vos Experience Center.

Marianne Vos bedankte in haar toespraak voor de cadeaus en voor het organiseren van de huldiging. “Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat we na drie maanden nog even terug kunnen kijken op mijn prestatie. Bijzonder om er bij stil te staan.”