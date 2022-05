Zeer grote brand aan de Maasdijk in Poederoijen zorgt voor stank- en rookoverlast in Altena

REGIO • Maandagmiddag omstreeks 13.40 uur is er een zeer grote brand uitgebroken bij Van Giessen Transport aan de Maasdijk in Poederoijen.

Een loods van het bedrijf staat in lichterlaaie, wat voor metershoge rookwolken zorgt. De rook is in de wijde omgeving te zien en veroorzaakt overlast. Er zijn diverse meldingen in gemeente Altena gedaan van stank- en rookoverlast. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant roept daarom op om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Vanwege de brand is in de omgeving van Poederoijen ook een NL-Alert verzonden.

De loods die in brand staat, kan als verloren worden beschouwd.