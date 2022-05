Boerenerfdag dit jaar op Buffelgaard Verschure in Wijk en Aalburg: uniek in de regio

• Buffelgaard Verschure in Wijk en Aalburg.

WIJK EN AALBURG • De Boerenerfdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 augustus. Deze dag is iedereen welkom bij Buffelgaard Verschure van familie Verschure in Wijk en Aalburg.

Richard en Monique hebben daar een buffelmelkerij met 120 waterbuffels en honderd waterbuffelkalfjes. Dat is uniek in de regio. Van de buffelmelk wordt vanillevla, feta, mozzarella en yoghurt gemaakt. Het is een echt gezinsbedrijf: ook zoon Ronnie en dochter Michelle werken regelmatig mee op de boerderij. Het belooft weer een leerzame en gezellige Boerenerfdag te worden.

Buffelgaard Verschure is gevestigd aan de Klaverplak 1. Volg Puur uit Altena en Buffelgaard Verschure op Facebook om als eerste op de hoogte te zijn van al het nieuws rondom de Boerenerfdag. Puur uit Altena is een samenwerking tussen ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten en heeft als doel boeren en burgers in Altena dichter bij elkaar te brengen.