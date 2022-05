Nieuwe editie van Jaarmarkt Wijk en Aalburg staat weer gepland in juni

WIJK EN AALBURG • Zaterdag 18 juni, de dag voor Vaderdag, is het weer zover. In het centrum van Wijk en Aalburg zal er een nieuwe editie van de jaarmarkt worden georganiseerd.

Alle activiteiten vinden weer ouderwets plaats in en om het winkelcentrum aan de Markt, De Galerij en bij Maaswaarden Ouderenzorg. Tussen 10.00 en 18.00 uur is het centrum van Wijk en Aalburg gevuld met een rommelmarkt en de warenmarkt, met maar liefst 150 kramen en ruim 250 meter standplaats. Hier zullen genoeg leuke kramen staan om de nodige cadeaus voor Vaderdag in te slaan. Opgeven voor de rommelmarkt en warenmarkt kan nog steeds, via de website van Jaarmarkt Wijk en Aalburg en uiterlijk voor 1 juni 2022 (VOL=VOL). Ook zullen verschillende organisaties, goede doelen en verenigingen zichzelf op de markt presenteren en vragen om ondersteuning. Dat er veel te beleven valt staat buiten kijf.

Bekende gezichten verschijnen dit jaar opnieuw op de jaarmarkt, waaronder visboer Dries van den Berg uit Apeldoorn. Mocht vis alleen niet voldoende zijn, dan zijn er ook nog poffertjes en hapjes van de bakker en slager te koop. NOAD’32 zal hongerige bezoekers voorzien van warme hamburgers. Naast al dit lekkers zijn er bijvoorbeeld ook sieraden, kaarten en producten uit de drogisterij te koop. Oorlogsmuseum Veen heeft ook een plaatsje op de jaarmarkt. Op het Horecaplein kunnen bezoekers genieten van een drankje en gezellig zitten aan één van de picknicktafels. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Zo komen er verschillende kinderattracties, waaronder een draaimolen en quads.

De organisatie is nog op zoek naar een DJ die de muziek verzorgd en de dag aan elkaar praat. Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar info@jaarmarktwijkenaalburg.nl. Voor het eerst dit jaar, gaat de opbrengst van de jaarmarkt naar een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Dierenopvangtehuis Bommelerwaard uit Bruchem. Deze stichting is hard aan het sparen voor een nieuw pand, omdat het oude gebouw aan vervanging toe is. Door de gestegen materiaalprijzen kan de stichting een steuntje in de rug goed gebruiken, om zo de komst van het nieuwe pand verder te realiseren.

Meer informatie en verdere aankondigingen zijn te vinden via de Facebook-pagina Jaarmarkt Wijk en Aalburg, of via www.jaarmarktwijkenaalburg.nl.