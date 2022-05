Nieuwe generatie debaters van Altena College uit Sleeuwijk vallen in de prijzen

SLEEUWIJK • De nieuwe generatie debaters van het Altena College heeft vorige week vrijdag de tweede plaats veroverd. Mitchel Delleman, Mace Geluk, Lonneke Grandia, Machteld Blokland en Ivan Wijmans wisten alle drie de ronden te winnen en eindigden op punten op de tweede plaats.

Dat is een bijzondere prestatie, want er deden maar liefst veertig scholen mee aan dit toernooi in Woerden. Het was daarmee het grootste toernooi uit de geschiedenis van de Debatunie. Het team, onder leiding van docent Joost Vonk, staat momenteel ook tweede in de competitie. De debatclub van het Altena College gaat zich nu voorbereiden op de finale die in juli plaatsvindt.