Be-Ready uit Hank pakt uit met feestweek ter ere van 95-jarig jubileum

HANK • In 2022 viert voetbalvereniging Be-Ready haar 95-jarig jubileum. En dat wordt groots gevierd. Het is vijf dagen lang feest in De Hang. In het hemelvaartweekend van woensdag 25 tot en met zondag 29 mei. Een feest voor iedereen in het dorp en voor iedereen die Be-Ready een warm hart toedraagt.

De feestweek staat als altijd in het teken van verbinding en verbroedering. Het hele dorp doet mee met de wijkcompetitie. Die begint al op de woensdag 25 mei. Op vrijdag is de grote finale van de wijkcompetitie met de bekende talentenshow. De zaterdag staat volledig in het teken van de jeugd met in de ochtend een sport- en speldag voor de kinderen van de lagere school. En ’s middags voor de jeugd tot 19 jaar. Zaterdagavond is er een grandioze feestavond en op zondag is de gezellige slotdag voor de hele familie. Met na de voetbalwedstrijd een optreden van feest- en dweilband Asjemenou. Wereldberoemd in Hank en omstreken.

Foutje in folder

Het programma van de feestweek staat in de folder die huis aan huis is bezorgd in Hank. Daarin staat een foutje. Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, begint de wijkcompetitie ‘s middags om 13.00 uur. In de folder staat 18.00 uur. Op het terrein bij Be-Ready komt als vanouds een grote feesttent te staan. En het programma staat bol van muziek en entertainment.

Op de woensdagavond is de aftrap voor The Young Stage Band. Muzikaal spektakel van de bovenste plank. Op donderdagavond gaat het dak eraf met Rock en Feest Coverband AR!E. En ook dan is de entree gratis. De talentenshow op vrijdagavond wordt ondersteund door DJ JOURI. En de grote finale is op zaterdagavond met feestband Lijn 7.

Voor deze laatste band moet er wel even een kaartje gekocht worden. Dat kan nu al met korting in de voorverkoop in de kantine van Be-Ready, op trainingsavonden en in het weekend. Op zondag sluiten Asjemenou en DJ Willem de Wijs de week af, gezellig als altijd. Deze feestweek is meer dan ooit een reünie.

Na twee jaar nauwelijks festiviteiten is het tijd om opnieuw oude vrienden en dorpsgenoten te ontmoeten. Be-Ready 95 jaar belooft een groots feest te worden. Een prachtige generale. Want over vijf jaar bestaat de vereniging honderd jaar. Mis het niet.