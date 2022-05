Arie van Oord en zoons nemen deel aan de Alpe d’HuZes: ‘Uit liefde voor Matty’

WERKENDAM • Arie van Oord uit Werkendam gaat op 2 juni de strijd tegen kanker aan, uit liefde voor zijn vrouw Matty die overleed aan deze ziekte en om het gemis te verwerken. Voor de derde keer fietst hij de Alpe d’HuZes. Zijn zoons Arco en Iwan leggen de tocht te voet af en zullen ook hardlopen.

Twee keer eerder beleefde Arie de emotionele uitdaging die Alpe d’HuZes is. In 2015 en 2016 reed hij samen met zijn vrouw Matty de tocht, om een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Dit deden ze nadat familieleden gediagnostiseerd werden met een vorm van deze ziekte. “Ik had het geluk dat veel mensen me wilde steunen en zo konden we twee keer een mooi bedrag bij elkaar sponsoren”, vertelt Arie. “Die steun voelt zo mooi en puur aan. Onbaatzuchtig anderen helpen geeft een enorm gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid. Geweldig.”

Na twee keer deze zware tocht verreden te hebben vond Arie het eigenlijk wel genoeg. Tot het noodlot ineens een stuk dichterbij toesloeg. “Twee jaar geleden, midden in de coronatijd, kregen we uit het niets te horen dat Matty alvleesklierkanker had.” De wereld stortte in voor Arie en Matty en hun gezin. “We waren 42 jaar getrouwd. Om dan het bericht te krijgen dat Matty niet meer te genezen is en dat de medische zorg er alles aan zal doen om het stukje leven dat nog rest zo comfortabel mogelijk te maken, is heel confronterend, pijnlijk en verdrietig”, zegt Arie. “We hadden vijf lieve kleinkinderen, geweldige zoons en dochters, een geweldig mooi en fijn leven samen. We hadden het gevoel dat we de wind mee hadden en we waren ons bewust van alle rijkdom.”

Op 2 juli 2021 komt Matty te overlijden. Met bewondering en liefde spreekt Arie over haar. “Ze heeft nooit geklaagd, is nooit opstandig of boos geweest en nog altijd aan die ander denkend en zorgend. Het is bewonderingswaardig en niet te bevatten hoe moedig Matty die strijd gevoerd heeft.”

Groot gemis

Na het overlijden van Matty bleef Arie met een groot gemis achter. “Het missen van je liefste, de onvoorwaardelijke liefde tussen Matty en mij die je mist. Alles wat vroeger heel gewoon was, is nu heel bijzonder en heel ver weg”, vertelt Arie. Terwijl het leven doorgaat, is zijn gemis nog altijd groot en kost het verwerken daarvan pijn. “Je wilt het gemis een plaatsje geven, maar dat valt niet mee.” Toen kwam plotseling de Alpe d’HuZes weer op het pad van Arie, waarbij het voor hem snel duidelijk was dat hij de tocht opnieuw wilde fietsen. “Ik heb voor andere dierbaren deze tocht ook twee keer uitgereden, dan wil ik dat voor Matty, mijn Matty, zeker ook. Matty, die zich voor heel veel goede doelen heeft ingezet, verdient het zeker ook dat ik dat voor haar doe.” Matty heeft zich onder meer ingezet voor het Rode Kruis, de Nierstichting en het Nationaal MS Fonds.

Op 9 februari schreef Arie zich in voor de Alpe d’HuZes en ontving daarna al snel van veel mensen steun. “Het is zo mooi, zo goed om te voelen dat mensen Matty zo gewaardeerd en gerespecteerd hebben hoe zij was. Ik heb ervaren uit de vele reacties dat je niet altijd op de voorgrond hoeft te treden om positief op te vallen en gewaardeerd te worden”, zegt Arie. “Het gaat niet om de weg die je volgt, maar om het spoor dat je achterlaat.”

De Werkendammer wil overigens ook zijn waardering uitspreken voor de medische zorg. Tijdens de ziekte van Matty ontving het echtpaar veel hulp en steun van artsen, doctoren en verplegend personeel. “Of het nu ging om onderzoeken, second opinions in Antwerpen, Maastricht, Amsterdam of Aken, iedereen nam ons serieus en heeft zijn of haar uiterste best gedaan om de mogelijkheden naar genezing te bekijken. Prijzenswaardig is ook het feit dat, ondanks dat we in Utrecht in het UMC onder behandeling waren, Casper van Eijck (Rotterdams specialist op het gebied van alvleesklierkanker) tot tweemaal toe zelf contact met ons heeft gezocht om zijn advies met ons te delen.”

Emotioneel en hoopgevend

In 2015 schreef Arie na afloop van Alpe d’HuZes een mooi gedicht waaruit blijkt dat de tocht emotioneel is, maar ook hoopgevend: ‘Berg Alpe d’HuZes. Het aanwezig zijn is een wijze les. En berg vol met verhalen. Met mensen die lijden aan dezelfde kwalen. Een berg vol tranen. Iedereen daar aanwezig zal dat beamen. Een berg vol met boosheid. En mensen in een hevige strijd. Een berg vol met onbaatzuchtigheid. Met mensen om je heen met liefdadigheid. Een berg vol met steun. Waar menigeen op leun. Een berg vol met hoop in de toekomst voor iedereen. Zoals de Alpe d’HuZes is er geen één. Een berg vol met lessen. Met tal van successen en hevige processen. Een berg met ‘opgeven is geen optie’ als de moraal. Voor de mensheid cruciaal. Verbondenheid, geborgenheid en eenheid om samen te werken. Met deze woorden kun je heftige emoties gezamenlijk verwerken. Dit is wat je als mens onder elkaar ervaart. En dat maakt de zware beklimming van de Alpe d’HuZes zeker waard.’

Donderdag 2 juni rijdt Arie, te voet gevolgd door zijn zoons, de tocht opnieuw. Voor Matty, zijn Matty.

Steun Arie van Oord in de strijd tegen kanker

Geheel vrijblijvend doet Arie van Oord een oproep tot steun. ‘Ik doe mee aan Alpe d’HuZes, omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker. Wil jij mij steunen?’ Inmiddels hebben Arie en zijn zoons al 13.500 euro opgehaald. Dit zien zij als een stukje waardering en respect voor Matty. Arie kan gesponsord worden via de website: bit.ly/38nzyxi.