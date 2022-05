Rabobank helpt Kinderboerderij Floreffehoeve en V.V. Woudrichem aan zonnepanelen

ALTENA • Stichting Kinderboerderij Werkendam Floreffehoeve, V.V. Woudrichem en Stichting Dorpshuis Kerkwijk kunnen aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op hun dak.

Dat is de uitkomst van een actie waarbij de leden van de coöperatieve Rabobank in regio Altena-Bommelerwaard konden stemmen op scholen, bibliotheken theaters en buurthuizen. De gebouwen met de meeste stemmen krijgen een aanzienlijke bijdrage op de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

‘Samen verduurzamen we maatschappelijke gebouwen en verlagen we de energierekening’, laat de Rabobank weten. ‘Juist in deze tijden van stijgende energie- en gasprijzen is het belangrijk dat we kijken hoe we de gebouwen in onze regio kunnen verduurzamen. Hiervoor kan je natuurlijk denken aan je eigen huis of een bedrijfspand, maar net zo belangrijk is de verduurzaming van de school, sportvereniging, bibliotheek of het theater bij jou in de buurt. Al het geld dat zij kunnen besparen op de energierekening kunnen ze weer investeren in hun gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe speeltoestellen, boeken of sportvelden. Daarom investeert Rabobank een deel van haar coöperatief dividend, een fonds om de regio’s te versterken, in het verduurzamen van deze maatschappelijke gebouwen.’

“Culturele instellingen, bibliotheken en sportclubs maken een buurt leefbaar en dragen bij aan het woongeluk van iedereen”, zegt Remco Kuipéri, directeur Duurzaam Wonen samenwerkende Rabobanken waaronder ook Rabobank Altena-Bommelerwaard valt. “Het is van groot belang dat we juist ook deze gebouwen klaar maken voor de toekomst. Met deze zonnepanelen helpen we maatschappelijke organisaties hun energierekening te verlagen, zetten we een belangrijke stap in de energietransitie én dragen we bij aan een goede en gezonde leefomgeving.”