Werkendam klaar voor opvang vluchtelingen: eerste Oekraïners arriveren maandag

WERKENDAM • De afgelopen weken is er door vrijwilligers hard gewerkt in het bedrijfspand van woningcorporatie Bazalt Wonen in Werkendam, om het pand gereed te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Slechts een laatste schoonmaakbeurt door een professioneel schoonmaakbedrijf staat de komst van de eerste Oekraïners nog in de weg. Vanaf maandag 2 mei kan men het pand betrekken. In totaal is er ruimte voor 64 personen. Al snel nadat er vanuit de overheid aan gemeenten gevraagd werd om opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren, meldde Bazalt Wonen zich bij de gemeente. De woningcorporatie liet weten dat men een gedeelte van het bedrijfspand in Werkendam beschikbaar wilde stellen. Niet lang hierna boden verschillende kerken en verenigingen aan, om de gemeente te ondersteunen bij de opvang en de realisatie hiervan. Dominee Peter Vis van de Gereformeerde Kerk in Werkendam nam hierin de leiding.

Burgemeester Egbert Lichtenberg toont zich erg tevreden over de ‘hartverwarmende’ inzet van vrijwilligers en het tempo waarin het gebouw in gereedheid is gebracht. “Het is een hele prestatie dat de locatie nu gereed is”, stelt de burgemeester. “Heel veel vrijwilligers hebben ontzettend veel werk verricht. Het is fijn dat we de gemeentelijke opvanglocatie nu kunnen openen, want deze is nog steeds hard nodig. Het is mooi dat we de mensen hier in Altena een huis en thuis kunnen bieden en kunnen zorgen dat hun leven hier, zo goed en zo kwaad als dat kan, door kan gaan.”

Esther de Ridder, hoofd van de organisatie die de opvang van vluchtelingen in Altena regelt, weet te melden dat er inmiddels zo’n 160 vluchtelingen - verspreid over 13 kernen - geregistreerd zijn in de gemeente. Deze mensen verblijven nu nog in een particuliere opvang, maar zouden eventueel ook naar de gemeentelijke opvang mogen verhuizen. Ook kunnen er vluchtelingen vanuit een centraal opvangpunt in Breda naar Altena komen. Hoewel de opvanglocatie in Werkendam ruimte genoeg heeft, verwacht men niet dat deze direct vol zal stromen. Dat zal druppelsgewijs gebeuren.

“Het is ook niet zeker dat er hier precies 64 mensen komen”, legt Rick Dollekens, projectleider opvang vluchtelingen in Altena, uit. “We hebben de ruimtes flexibel ingericht, met stapel- en gewone bedden. Het kan dus zo zijn dat er vier mensen in een vijfpersoonskamer terechtkomen en dat er een bed leeg blijft staan.” Met de betrokken kerken en verenigingen zal nog besproken worden wat voor verdere rol van betekenis zij kunnen spelen tijdens de opvang van Oekraïners.