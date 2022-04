Almkerks tentjesfeest reist door de tijd: ‘Napoleon, John Lennon en Yoko Ono’

ALMKERK • Van de Middeleeuwen tot grootmoederstijd; van de Gouden Eeuw tot de Elfstedentocht. Doorkruis de straten van Almkerk tijdens het populaire tentjesfeest en je maakt een ware tijdreis. Donderdagavond werd het startsein gegeven voor de oranjefeestweek met het tentjesfeest, dat vanwege de coronapandemie al tweemaal werd uitgesteld.

Wie Almkerk vanaf de rotonde op de N322 binnenrijdt richting de Voorstraat waant zich al snel in Friesland. Overal rondom de buurt de Verlaatse Sluis hangt de Friese driekleur te wapperen en langs de Voorstraat staan borden met de Friese steden zoals Hindeloopen, Franeker en Barthlehiem. Op het grasveldje bij de muziektent opnieuw bordjes met de elf Friese steden. Naast een manshoge carnavalspop een arreslee. In de muziektent zelf wappert de was en aan de bomen hangen maskers met warme, gebreide sjaals. Bij de koek en zopie tent wordt Friese koek uitgedeeld. Rondom het grasveld en bij Altenahove hangen waslijntjes met schaatsen. Altenahove zelf is uitbundig versierd met Friese vlaggen en allerhande oranje versiersels vanwege de naderende Koningsdag.

Activiteitenbegeleider Harriet Verhoeven en bewoner Han van den Akker raken niet uitgepraat over hun inspanningen voor een geslaagd tentjesfeest voor Altenahove. Samen met onder andere Mieke Wansink, Jan Dibbits (cliëntenraad) en Ankie van Houtert (vrijwilligerscoördinator) vormden ze de feestcommissie die samen met bewoners voor alle versieringen zorgden. Breien, haken, kleuren; alles werd uit de kast gehaald. “Het tentjesfeest zou twee jaar geleden al worden gehouden, toen hadden we al veel sjaals gebreid. Die heb ik nu allemaal van zolder gehaald”, zo vertelt Harriet Verhoeven, die altijd op zoek is naar creatieve ideeën voor de bewoners op de dagbesteding, zoals het knippen van sneeuwsterren die nu op de ramen prijken. Bij de entree staan nog meer gebreide spulletjes voor de verkoop.

Om de Elfstedentocht echt te beleven, zorgden ze voor echte stempelkaarten. Bewoners mogen samen met familie een rondje lopen over het grasveld om de elf stempels te verzamelen. Bij iedere stempelkaart hoort een oranje Unox muts. Bewoner Han van den Akker had het op zich genomen om zoveel mogelijk Unox mutsen te verzamelen, zoals oproepjes in de krant en via Facebook. “Dat leverde niet zoveel op, toen heb ik Unox zelf gebeld. Eerst zeiden ze dat ze niets meer hadden, maar later vonden ze nog een voorraadje met 150 mutsen.” Iedereen die elf stempels verzamelt mag de Unox muts houden en krijgt uiteraard een medaille; een mooie medaillon met een rood-wit-blauw randje en een portret van het koningspaar. Zelfgemaakt uiteraard door de bewoners. Om de winterse sfeer nog wat op te peppen, huurden ze zelfs een sneeuwkanon in. Donderdagavond mocht Han van den Akker het tentjesfeest openen op de rode loper, samen Jan de Graaff die zelf tweemaal de Elfstedentocht reed. Muziekvereniging Nooit Gedacht speelde toepasselijk een medlley met ‘We zijn er bijna’. De inspanningen van de buurt de Verlaatse Sluis en Altenahove werden door de Oranjevereniging Almkerk bekroond met een derde prijs voor de versieringen en verlichting.

De eerste prijs voor de versierde straten en verlichting ging naar de buurt Den Doorn. Wie door de straten wandelt waant zich in de Gouden Eeuw. Amsterdamse grachtenpandjes staan tegenover de drijvende replica van de Salamander, het schip van kapitein Michiel de Ruyter. Langs het appartementencomplex wappert een spandoek met het logo van de VOC. Vooral in de avonduren zorgt de verlichting voor een feestelijke sfeer. In heel Almkerk zijn elf buurten versierd met tentjes en tot en met zaterdag 30 april kan een ‘kroegentocht’ gemaakt worden langs alle tentjes. Onderweg ontmoet je illustere figuren zoals Napoleon, John Lennon en Yoko Ono in een prachtig wit bed of Ot en Sien langs de Woudrichemse weg. Het is wel even schrikken in het Bloemenblok, daar staat een heuse guillotine. Inclusief mandje om het afgehakte hoofd in te laten rollen, brr...