Almkerk tegen FC Breukelen vol in teken van degradatiestrijd

ALTENA • Het wordt kiezen of kabelen zaterdag bij verschillende clubs in de regio Altena. Dat geldt zeker voor Almkerk, dat aan een inhaalrace bezig is om nog van de laatste plaats te komen. Zaterdag wordt het een cruciale wedstrijd tegen FC Breukelen. De tegenstander staat tiende op de ranglijst en eveneens volop in de gevarenzone. Het verschil met Almkerk op de laatste plaats is maar twee punten. Een echte degradatiekraker dus zaterdag aan de Sportlaan, waar beide ploegen de mouwen waarschijnlijk hoog op zullen stropen.

Jacks Leaque

Bij Kozakken Boys hebben de donkere wolken zich ook samen gepakt. Gezien de resultaten van de afgelopen weken, waardoor het gat naar een veilige plaats opliep naar acht punten, zou het een wonder zijn als de Werkendammers de nacompetitie voor degradatie nog kunnen ontlopen. Dan zal er in ieder geval uit een ander vaatje getapt moeten worden zaterdag tegen Jong FC Volendam.

Hoofdklasse

Bij Achilles Veen staan de gezichten ook niet zo vrolijk meer. Het verlies afgelopen zaterdag bij Jodan Boys schopte de plannen voor de derde periode flink in de war. Hopelijk kunnen de manschappen van trainer John Karelse het gemoed nog wat op poetsen zaterdag op De Hanen Weide tegen Duno D.

Eerste klasse

In de eerste klasse ziet het er voor GRC 14 ook niet rooskleurig uit. De manschappen van trainer Piet de Kruif staan er beroerd voor in de degradatiezone na drie nederlagen op rij. Zaterdag tegen titeljager Zuidvogels biedt ook niet veel perspectief om uit de zorgen te komen.

Tweede klasse

In de tweede klasse valt er voor Wilhelmina’26 niet veel meer te halen. De Wijk en Aalburgers zullen wel bij de les moeten zijn tegen Tricht. Hetzelfde geldt voor Woudrichem, dat ook moet uitkijken om niet in de zorgen te komen tegen De Zwerver. Sleeuwijk zal een goede dag moeten hebben om een goed vervolg te geven aan de 4-0 winst op De Zwerver. Tegenstander Heukelum zal niet voor de poes zijn. Altena gaat proberen het gemoed wat op te fleuren tegen titelkandidaat SVW.

Derde klasse

In de derde klasse is het foute boel voor NOAD’32, dat degradatie bijna niet meer kan ontlopen. De Wijk en Aalburgers nemen het op tegen MVV’58. In Eethen wordt de topper bovenin de derde klasse gespeeld tussen GDC en Scheluinen. Of Sparta’30 zich gaat herstellen van het pak slaag met 11-0 bij BLC ligt niet in de lijn van de verwachtingen tegen titeljager GVV’63.

Derde klasse (zondag)

Be Ready neemt het op tegen Charlois in Hank. Drie punten zitten er zeker wel in.

Vierde klasse (zondag)

In de vierde klasse is het de vraag of Dussense Boys zich kan herpakken van de 0-1 nederlaag tegen Noordhoek. De Dussenaren zullen wel moeten tegen DIOZ , willen ze nog een perspectiefje zien in de derde periode.

Nico van Es