Michel Langerak blijft optimistisch: ‘Er zijn nog 21 punten te halen en daar focussen wij ons op’

WERKENDAM • Kozakken Boys begint zaterdag met het thuisduel tegen Jong FC Volendam aan een serie wedstrijden van nog zeven finales. De ploeg van interim-trainer Michel Langerak staat op plaats zestien en heeft alleen ASWH en GVVV nog onder zich. Het gat met de veilige vijftiende plaats is al opgelopen tot acht punten.

Door een ondoorgrondelijke regel van de KNVB tellen de beide Jong-teams van Sparta en Volendam niet echt mee in de reguliere stand. Zoals de situatie nu is, speelt Jong FC Volendam straks een nacompetitiewedstrijd tegen de kampioen van de onder 21-competitie. Almere City FC, PEC of Feyenoord zou de tegenstander van de ‘wijdbroeken’ kunnen zijn.

Schorsingen

Kozakken Boys heeft in de komende wedstrijden alleen nog iets aan de volle winst. Te beginnen tegen Jong FC Volendam, dat zich de afgelopen tijd ten opzichte van Kozakken Boys niet echt collegiaal opstelde. Zij hebben na het duel in het Kras Stadion in Volendam beelden, waaruit duidelijk werd dat Kozakken Boys-verdediger Sven van Ingen een kopstoot heeft uitgedeeld, doorgestuurd naar de tuchtcommissie van de KNVB.

Clubs houden er niet van als zij onderling een oor wordt aangenaaid. Van Ingen kreeg vorige week te horen dat hij vanaf komende zaterdag voor vijf duels, te beginnen tegen de ‘vrienden’ uit Volendam, is geschorst. Langerak, die het gedrag van de Volendammers oncollegiaal noemt, mist ook al zijn andere centrale verdediger Stephen Warmolts, die na zijn rode kaart tegen IJsselmeervogels voor één duel aan de kant moet blijven. Het is nog maar de vraag of stand-in Gino Creutzburg zaterdag fit is. Kozakken Boys kan centraal achterin wel altijd rekenen op aanvoerder Kaj Ramsteijn, die terug is van zijn knieblessure.

Cadeautjes

Langerak hoopt dat Kozakken Boys tegen Jong FC Volendam ook het geluk een keer aan haar kant heeft. “Wij delen zelf regelmatig cadeautjes uit aan de tegenstander. Die zou ik ook wel eens willen krijgen. Tegen IJsselmeervogels waren wij na de rode kaart en de strafschop natuurlijk al kansloos.”

Hij ziet uiteraard dat zijn eigen ploeg voetballend niet genoeg brengt. “Het is onvoldoende, want wij zijn in balbezit te snel en te simpel de bal kwijt en maken verkeerde keuzes. Wat wij moeten voorkomen is dat wij in het veld té kritisch naar elkaar worden. Dat moet geen frustraties gaan opleveren. Wij zijn nu aan het analyseren hoe het weer beter kan. Er zijn nog 21 punten te verdienen en daar richten wij ons vanaf nu op.”

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt Altena)