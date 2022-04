Parkinson Café in Gorinchem maakt comeback: ‘Reizen met de ziekte van Parkinson’

REGIO • Na een stop van iets meer dan twee jaar wordt er op dinsdag 17 mei een vernieuwd Parkinson Café gehouden in de aula van het Vita College. Het thema van de avond is ‘Reizen met de ziekte van Parkinson’.

Vakantie, bijna iedereen kijkt er naar uit. Maar wat als je kampt met een chronische ziekte, zoals de ziekte van Parkinson. Wat zijn dan je mogelijkheden, waar moet je aan denken en waar moet je rekening mee houden? Tijdens de avond in het Parkinson Café zal spreekster Irene Dekker, Travel Agent van Travel Store in Gorinchem, een presentatie hierover houden en de toehoorders meenemen in wat er mogelijk is als je op vakantie gaat.

Het Parkinson Café vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de aula van het Vita College, Merwedekanaal 8 in Gorinchem. Deelname is gratis, voor koffie en thee zal een eigen bijdrage van één euro worden gevraagd. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via info@parkinsoncafegorinchem.nl of telefonisch, via 06-57288893.