Feestelijke tiende editie van avondvierdaagse in Woudrichem van start in mei

WOUDRICHEM • Na twee jaar wachten is het eindelijke weer zover; de tiende editie van de avondvierdaagse van Woudrichem. Van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei gaat het gezellige wandelevenement weer van start en kunnen jong en oud weer vier avonden genieten van een mooie wandelroute en een gezellig feestje.

Net als vorige jaren kan er weer worden gestart op de 2.5, 5, 10 en 15 kilometer. Inschrijven voor de avondvierdaagse van Woudrichem kan via de website: www.avond4daagsewoudrichem.nl. Op de website is een inschrijfformulier te vinden. Het is ook mogelijk om maandagavond 16 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in te schrijven bij ’t Rondeel in Woudrichem. De kosten bij voorinschrijving bedragen vijf euro. Op dinsdagavond 17 mei kan er vanaf 17.00 uur, voorafgaande aan de start, ook ingeschreven worden, echter zijn de kosten dan 5,50 euro.

De organisatie hoopt weer op zoveel mogelijk deelnemers, zodat men op vrijdagavond met elkaar onder muzikale begeleiding dit gezellige feestje kan afsluiten met een mooi defilé.