Inloopspreekuur vrijwilligerswerk van start in bibliotheek Woudrichem

WOUDRICHEM • Vanaf 12 mei organiseert Servicepunt Vrijwilligers iedere donderdagochtend tussen 10.00 tot 11.30 uur een inloopspreekuur in Bibliotheek CultuurPuntAltena in Woudrichem, Raadhuisplein 1. Het servicepunt is de matchmaker op het gebied van vrijwilligerswerk in de gemeente Altena.

‘Vrijwilligers zijn de motor van een gezonde samenleving. Samen zorgen zij voor leefbaarheid en plezier. Het helpen van anderen, elkaar, geeft een onbetaalbare voldoening’, stelt men. ‘Wil jij ook het verschil maken en een zinvolle tijdsbesteding vinden? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk.’

Tijdens het inloopspreekuur is er ruimte om actuele vrijwilligersvacatures in te zien of in gesprek te ontdekken wat zou kunnen passen. Op www.servicepuntvrijwilligers.org zijn de meest actuele vrijwilligersplaatsen al te vinden.

Ook voor organisaties kan Servicepunt Vrijwilligers een uitkomst zijn. Ze bieden organisaties namelijk de mogelijkheid om vacatures te plaatsen op de online vacaturebank.