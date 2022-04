Opnames nieuwe romcom ‘Hart op de juiste plek’ van start in Woudrichem

WOUDRICHEM • De filmploeg van de nieuwe Nederlandse romantische komedie ‘Hart op de juiste plek’ is vandaag naar Woudrichem verhuist. De vestingstad vormt het decor voor een groot gedeelte van de film. Afgelopen weekend startte men met opnames in Rotterdam.

In de romantische komedie zien we hoe de 18-jarige en succesvolle Eve, gespeeld door Stijn Fransen, haar droomleven leeft. Een toffe baan als freelance trendwatcher, een leuke vriendengroep en samenwonend met haar knappe vriend Ricardo, gespeeld door Jasper Demollin, in de grote stad. Door een onverwachte gebeurtenis is ze ineens niet meer zeker van haar ogenschijnlijke onaantastbare geluk.

Ricardo lijkt het namelijk verdacht goed te kunnen vinden met zijn bazin Anthea, gespeeld door Tanja Jess. Eve twijfelt geen moment en wijst hem de deur, maar er is één probleem: het is zijn huis en dus staat Eve op straat. Ze pakt haar spullen om tijdelijk bij haar beste vriendin Rebecca, gespeeld door Fenna Ramos, in te trekken, maar in de kleine studio hebben ze amper privacy. Ze gaat fanatiek op zoek naar een eigen woning, maar helaas blijkt al snel dat de woningen in en rondom de stad onbetaalbaar zijn. Ze is genoodzaakt tijdelijk terug te keren naar haar ouderlijk huis in het dorpje Zeilne, waar Woudrichem het decor voor vormt, om bij haar moeder Kristien (Irene Moors) in te trekken. In Zeilne komt ze ook haar jeugdliefde Luuk, gespeeld door Jan Versteegh, weer tegen en lijken het gehucht en Luuk helemaal niet zo saai als ze dacht. Als Eve van haar opdrachtgever een vaste baan en penthouse aangeboden krijgt in de grote stad, staat ze voor een groot dilemma, want waar ligt haar hart nu écht?

De opnames in Woudrichem duren waarschijnlijk tot 10 mei. De film ‘Hart op de juiste plek’ verschijnt op donderdag 18 augustus en is dan in meer dan honderd bioscopen in heel Nederland te zien. Ook Chris Tates, Juvat Westendorp, Sietske van Peursem, Tim Oortman en Merlijn Oerlemans zullen te zien zijn in ‘Hart op de juiste plek’.

Eerder vormde Woudrichem al het decor van de tv-serie Dokter Tinus, welke van 2012 tot 2018 te zien was bij SBS6.