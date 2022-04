HartenBrigade en Jesse van Oord ontvangen Schaal en Kristal van Altena

ALTENA • In een grote tent op de parkeerplaats van het gemeentehuis in Almkerk vond dinsdagavond de voorjaarsreceptie plaats. Tijdens deze feestelijke avond werden voor het eerst de Schaal en het Kristal van Altena uitgereikt.

De voorjaarsbijeenkomst verving eenmalig de nieuwjaarsreceptie die niet doorging vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Burgemeester Egbert Lichtenberg maakte tijdens de receptie de winnende organisatie en jongere uit de gemeente bekend. De Schaal van Altena is een waardering voor een organisatie of bedrijf dat een grote betekenis heeft voor de gemeente en gemeenschap. De organisatie onderscheidt zich op een eigen manier. De jury droeg dit jaar drie organisaties voor, welke aan deze maatstaven voldoen. De genomineerden waren Oerlemans Plastics, de vrijwilligers van het Gereformeerde Kerkgenootschap Vrijgemaakte uit Waardhuizen en de Hartenbrigade uit Giessen.

Uiteindelijk kon er maar één organisatie winnen. Deze werd na de voorjaarstoespraak van burgemeester Lichtenberg bekend gemaakt; de Hartenbrigade mag zich de gelukkige winnaar noemen van de eerste Schaal van Altena.

De Hartenbrigade is voornamelijk actief in Giessen, Rijswijk en Uitwijk, maar ook verder in Altena. Tijdens de coronapandemie bleef de Hartenbrigade niet alleen doorgaan met haar goede werk, maar zette zij er nog een tandje bij om inwoners die het moeilijk hadden te ondersteunen. De Hartenbrigade is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen. Zo was en is er twee keer per week een lunchmaaltijd en elke donderdagmiddag is er een creatieve activiteit.

Dinsdagavond werd ook het Kristal van Altena uitgereikt aan een jongere die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden in de gemeente. De 14-jarige Jesse van Oord uit Hank kreeg deze mooie waarderingsprijs als eerste uitgereikt. Jesse zet zich al lange tijd in voor de bewoners van zorgcentrum De Dotter in Hank. Zo helpt hij hen met allerhande klusjes. Ook ruimt hij al drie jaar lang zwerfaval op in Hank en hield hij een lege flessenactie voor Oekraïne.