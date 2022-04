Lintjesregen in Altena met zestien Koninklijke onderscheidingen

• Dinsdag 26 april was een feestelijke dag voor (nieuwe) leden in de Orde van Oranje-Nassau.

ALTENA • In de gemeente Altena werden op dinsdagochtend 26 april maar liefst zestien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de maatschappij en de medemens. Vanmiddag mocht dit gezelschap aanschuiven op de Koningsreceptie, waar alle leden in de Orde van Oranje-Nassau uit gemeente Altena voor werden uitgenodigd.

De burgemeester heeft alle gedecoreerden bezocht en ze de versierselen opgespeld. Allereerst ging hij langs bij De heer Zweer Groeneveld uit Meeuwen. Hij was onder andere jarenlang organisator van de hardloopronde van Meeuwen bij Altena RoadRunners. De heer Groeneveld is ook nog actief als Algemeen bestuurslid bij Wandelsportvereniging De Vrijbuiters, chauffeur en planner bij de buurtbus in Babyloniënbroek en bezorger van maaltijden bij Tafeltje Dekje.

De heer Leendert Crielaard uit Meeuwen is voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn diverse functies bij Gereformeerde Kerk de Hoeksteen in Dussen-Meeuwen. Ook is hij chauffeur bij buurtbusvereniging D’n Elshout en beheert hij de noodwoning bij Stichting Noodwoning Meeuwen.

De heer Aartjos Hak uit Meeuwen is jarenlang lid geweest van de commissie Beheer Gereformeerde Kerk de Hoeksteen in Dussen-Meeuwen. Ook is hij molenaar bij De Witte Molen in Meeuwen, weeramateur in het Land van Heusden en Altena, vrijwilliger bij het promoten en uitdragen van de lokale historie van Dussen en initiatiefnemer, bestuurslid en onderhoudsmedewerker bij Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning.

De heer Jan van Gelder uit Sleeuwijk is bestuurder van Oranjevereniging Meeuwen, Diaken van de Gereformeerde Kerk Meeuwen, molenaar bij De Witte Molen in Meeuwen en voorzitter van Stichting Behoud Meeuwense Noodwoning.

De heer Wouter van Vliet uit Wijk en Aalburg is defungerend raadslid per 29 maart 2022 en wordt onderscheiden voor dertien jaar raadslidmaatschap voor het CDA binnen de voormalige gemeente Aalburg en gemeente Altena.

Mevrouw Elly Thur-Pellikaan uit Andel is vrijwilliger bij Vrije Evangelische Gemeente De Koningshof, de Nederlandse Patiënten Vereniging, Zorgplein Maaswaarden en mantelzorger bij Wijkzorg Thebe in Veen.

De heer Tonny van der Stelt uit Andel is voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding, omdat hij sinds 2000 vrijwillig groenonderhoud verzorgt in dorpskern Andel.

De heer Gerrit Versteeg uit Andel heeft jarenlang veel verschillende functies vervuld bij Hervormde Gemeente Andel. Zo was hij diaken, ouderling, scriba, preekvoorziener, lid van de beroepingscommissie en ordende/rubriceerde hij het archief. Vandaag de dag is hij lid van het uitvoeringsteam stabilisatie landtong Veense Put.

Mevrouw Linda Oppenhuizen–Van Wel uit Giessen is zeer actief binnen de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk. Ze was lid van de scriba, kerkenraad en zit in diverse subcommissies. Ook was ze tot vorig jaar actief in de oudercommissie en verkeer(s-veiligheid) van PC Basisschool de Parel. Sinds 2000 vervult ze diverse functies bij zwem- en waterpolovereniging ZVDO’74.

Mevrouw Jozien Heijstek–de Zeeuw en haar man Huib Heijstek uit Rijswijk zijn beiden Koninklijk onderscheiden. Ze vervullen diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk. Ook zijn ze samen actief bij RANO ziekenomroep in Gorinchem. Mevrouw Heijstek–de Zeeuw is daarnaast tot 2021 secretaris van Zangvereniging Laudatio geweest. De heer Heijstek is tot op heden ook ambassadeur/vrijwilliger bij Seniorweb, lid van de lokale cliëntenraad en technisch adviseur bij Cliëntenraad De Lemmenskamp in Woudrichem, vrijwilliger bij RepairCafé en sinds 2017 mantelzorger voor zijn oudste broer.

De heer Jan Struik uit Werkendam is sinds 1994 gediplomeerd EHBO’er en zet zich op die manier veelvuldig in binnen de gemeente Altena. Al ruim 22 jaar is de heer Struik actief vrijwilliger bij voetbalclub Kozakken Boys.

Mevrouw Annette Wijnja-Visser en haar man Paul Wijnja uit Werkendam werden dinsdagmorgen ook samen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Wijnja was acht jaar lang vrijwilliger bij Foranto Volleybal (nu Voltena). Ook was ze bestuurslid van de jeugdcommissie bij Tennisvereniging Werkendam. Tot op heden is ze trainer, bestuurslid en official bij De Biesboschzwemmers. De heer Wijnja is bestuurslid, voorzitter en organisator bij Foranto volleybal geweest. Momenteel is hij voorzitter bij de Biesboschzwemmers. Van 2008 tot 2018 was hij organisator, coördinator, webmaster en redactielid bij Altena RoadRunners.

De heer Stoffel Flikweert uit Nieuwendijk heeft zich jarenlang ingezet voor verschillende zendingsorganisaties, kerken en goede doelen. Hieronder bijvoorbeeld Stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië. Ook is hij nog actief als diaconaal en pastoraal werker bij Christelijk Gereformeerde Kerken Gorinchem, collectecontactpersoon bij Stichting ZOA, ondersteuner bestuur van Stichting Hope voor Afrika en collectant bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Tot slot werd de heer Bert van Houwelingen uit Almkerk verrast met een Koninklijke onderscheiding. Hij was onder meer bestuurslid en coördinator bij Plektrum Melodisten. Ook heeft hij zich twintig jaar lang ingezet voor Stichting Jeugdwerk Almkerk en lange tijd voor Ondernemers Vereniging Almkerk. Tot op heden is de heer Van Houwelingen vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Almkerk, organisator, presentator en actief vrijwilliger bij Oranjevereniging Almkerk, voorzitter en actief meewerkend lid bij Buurtvereniging Den Hoek.