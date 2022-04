Veerdienst Riveer stapt vanaf 1 mei weer over zomerdienstregeling

REGIO • Op zondag 1 mei start de zomerdienstregeling bij Riveer. Dit betekent dat alle veerverbindingen weer op zondag varen. Ook vaart Riveer in de weekenden weer naar Slot Loevestein en Fort Vuren.

Naast het veer Brakel vaart ook het autoveer tussen Aalst en Veen en de voet- en fietsveren rondom Gorinchem weer op zondag. In de maanden mei en juni is er in de weekenden een vaste veerverbinding naar de toeristische trekpleisters Slot Loevestein en Fort Vuren. Op zaterdag en zondag, en op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag, gaat er vanaf 12.15 uur ieder uur een afvaart vanuit Gorinchem via Woudrichem.

Mensen die eerder naar Slot Loevestein willen, kunnen gebruik maken van een extra rechtstreekse rit vanuit Gorinchem om 9.55 uur. Deze vaart op reservering. Reserveren kan via telefoonnummer 0183-659 314 (keuze 3) én koop een dagkaart voet- en fietsveren via de website of de Riveer-app. Met dit ticket kan men ‘s middags met het reguliere veer terug. Voor deze terugreis is reserveren niet nodig/mogelijk. Reserveren voor de vroege overtocht kan tot 23.00 uur de avond van tevoren.

Op doordeweekse dagen gaat er nog geen dienstregeling naar Loevestein en Fort Vuren en geldt de Watertaxi-actie, tussen 10.00 en 17.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Riveer: www.riveer.nl/watertaxi-actie/.