Feestelijke bijeenkomst na bereiken hoogste punt Hof Albrecht in Werkendam

WERKENDAM • Op de hoek van de Van Randwijklaan en de Snellenweer, op de plaats waar basisschool Het Kompas heeft gestaan, realiseert BM van Houwelingen een schitterend nieuw complex met dertig appartementen en vier twee-onder-een-kapwoningen. Het bouwproject heeft de naam Hof Albrecht gekregen. Dit is een verwijzing naar de ‘groep Albrecht’ die bestond uit lokale verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog in met name de Biesbosch opereerden.

“In mei 2021 zijn we met de bouwwerkzaamheden op deze locatie gestart, maar toen kon er door corona geen feestelijke start bouw georganiseerd worden. Inmiddels is het hoogste punt bereikt bij de appartementen en daarom was dit hét moment om alsnog een feestje te organiseren voor de toekomstige bewoners”, aldus Arie Huisman, verkoopmanager bij BM van Houwelingen.

Na de speeches van Jan Sanner, directeur ontwikkeling bij BM van Houwelingen en wethouder Shah Sheikkariem, verrichtten zij samen met mede-ontwikkelaar Festus van der Hoek van WPM de feestelijke ‘openingshandeling’. Met een druk op de knop schoot het confettikanon haar lading over de bouwplaats. Daarna werd er geproost op een voorspoedig vervolg van de bouw en was het tijd voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Naar verwachting worden de woningen en appartementen in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.