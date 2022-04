Suzan van Velthoven schreef het boek ‘De olifant met de roze billen’: ‘Het gaat over anders-zijn’

DUSSEN • De dochter van de Dussense Suzan van Velthoven had moeite om in slaap te vallen. Om haar te helpen, verzon Suzan leuke dingen om over te dromen. Zo ontstond uiteindelijk de basis voor ‘De Olifant met de roze billen’, een kinderboek dat zich afspeelt in Droomdieren-Rijk. Maroucha Krouwel uit Vianen verzorgde de illustraties bij het verhaal.

“Mijn dochter wilde vaak dat ik niet wegging voor ze sliep. Maar ik wilde ook weleens een avond beneden op de bank zitten”, vertelt Suzan over hoe het idee voor het boek is ontstaan. “Om haar makkelijker in slaap te laten vallen, verzon ik dingen voor haar om over te dromen en op een avond zei ik: ‘droom gewoon eens over een olifant met roze billen.’ Enigszins verbouwereerd door deze suggestie viel ze in slaap. De avond erna vroeg ze hoe het zat met de olifant met de roze billen. Waar woont hij? En waarom heeft hij roze billen? De volgende avonden verzon ik steeds een stukje van het verhaal over de olifant. Na een paar avonden vroeg ze me waarom ik er eigenlijk geen boek van maakte.”

Anders-zijn kan een kracht zijn

De basis van het boek dat er nu ligt, is nog steeds hetzelfde als in de verhaaltjes die Suzan haar dochter voor het slapengaan vertelde. Het hoofdthema is anders-zijn. “Mijn eigen kinderen zijn hooggevoelig en hoogbegaafd en ze hebben soms moeite met het anders zijn dan anderen. In de verhaaltjes die zich afspelen in het Droomdieren-Rijk – want ‘De olifant met de roze billen’ is slechts het eerste boek uit de serie – wil ik juist laten terugkomen dat anders-zijn ook je kracht kan zijn.”

Droomdieren-Rijk

De term Droomdieren-Rijk is al een paar keer gevallen. Het is de wereld waarin de verhalen zich afspelen. “In het Droomdieren-Rijk leven de dieren die in de dromen van kinderen voorkomen. Als ze naar een kinderdroom worden geflitst, dan gaan ze daarnaartoe en is de droom afgelopen, dan gaan ze terug naar het Droomdieren-Rijk. Het Droomdieren-Rijk is eigenlijk opgedeeld in vier deelgebieden: Wolkwereld, Groot Druppelland, Huisdierenhemel en het Wilde Woud. In het Wilde Woud woont de olifant met de roze billen. Het tweede boek heet ‘De vogel die niet meer wilde vliegen’ en deze vogel woont in Wolkwereld. Dat boek ligt inmiddels bij de illustrator. Het derde boek zal zich afspelen in Groot Druppelland en gaat over een visje. Dat verhaal ben ik nog aan het schrijven. En het vierde deel speelt zich af in de Huisdierenhemel, maar om welk dier het daar gaat, houd ik nog even geheim”, lacht Suzan. Aan ideeën voor verhalen geen gebrek dus.

De olifant met de roze billen is in tegenstelling tot al zijn vrienden in het Droomdieren-Rijk nog nooit in een kinderdroom geweest. Hij vraagt zich af of dit aan zijn roze billen ligt en wat hij eraan kan doen om wel in dromen voor te komen. Moet hij zichzelf aanpassen of toch vertrouwen op een goede afloop? “Het gaat in dit verhaal ook over het aanpassen of durven vasthouden aan je eigen grenzen. Ga je jezelf aanpassen en anders zijn dan je bent of blijf je jezelf en neem je het risico dat je daardoor afgewezen wordt.”

In eigen beheer

“Ik had een uitgever die het boek wilde uitgeven, maar ik moest daarvoor heel veel concessies doen die in mijn ogen afbreuk deden aan het verhaal.” Daarom koos Suzan ervoor het boek in eigen beheer uit te geven. “Sommige mensen vragen je dan of je verhaal wel goed genoeg is en of je geen uitgever kon vinden. Maar tegenwoordig schrijven zoveel mensen een boek, dat er ook een hoop goede boeken in eigen beheer worden uitgegeven.”

De concessies die Suzan moest doen, deden haar uiteindelijk besluiten om het zelf te gaan regelen. “Ik wilde bijvoorbeeld graag een hardcover, maar daar wilde de uitgever niet aan. Ook wilde de uitgever het formaat van het boek veranderen en wilde hij een andere illustrator de tekeningen laten maken. Terwijl ik juist hele goede ervaringen heb met deze illustrator.”

Illustraties zijn belangrijk voor de beleving

Die illustrator is de in Vianen woonachtige Maroucha Krouwel. Ze ontmoette Suzan bij Stichting ZEHG, een stichting die zich inzet voor meer bekendheid over extreme zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum (HG). “Als bestuursleden van de stichting hadden we het over een boek met als onderwerp HG. Toen vertelde Suzan me dat ze ook ideeën had over de Droomdieren-Rijk-serie en ze vroeg me of ik daaraan mee wilde werken. Boeken zijn voor mij iets groots. Ik heb zelf altijd veel gelezen en ik lees mijn dochter graag voor. Illustraties zijn heel belangrijk voor de beleving, vind ik. Ik vind het dan ook heel mooi dat mijn illustraties iets kunnen bijdragen aan de fantasiewereld die Suzan in haar verhalen schept.”

Maroucha is erg trots op het resultaat. “De samenwerking met Suzan is een heel sterk punt van dit boek. Dat gaat verder dan alleen een werkrelatie. Het is ook onze kracht om samen tot een mooi resultaat te komen en elkaar aan te vullen. We spelen goed op elkaar in. Het gaat bijna automatisch heb ik het idee.”

Leesniveau

“Ik heb het boek geschreven met in mijn achterhoofd het leesniveau van eind groep 4 tot midden groep 5 ongeveer”, vertelt Suzan over het leesniveau van het boek. “Maar om voor te lezen is het boek natuurlijk al geschikt voor veel jongere kinderen. Ik denk zo’n beetje vanaf een jaar of vier, maar dat hangt erg van het ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind af. Ik denk dat het boek vooral een leuke ingang biedt om het anders-zijn met je kinderen bespreekbaar te kunnen maken.”