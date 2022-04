Eerste steen Regenboogschool Nieuwendijk gelegd: ‘Nieuwe schoolgebouw is een nieuwe start’

NIEUWENDIJK • Vanuit de tijdelijke units en het speelplein kunnen de leerlingen van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk de bouw van hun nieuwe school op afstand volgen. Maar op dinsdag 19 april mochten ze, compleet met bouwhelm, per groep een kijkje nemen op de bouwplaats. Wethouder Shah Sheikkariem legde samen met directeur Arnold van Ooijen die middag de eerste steen van de nieuwbouw, die op 7 september 2022 in gebruik genomen wordt.

Dat de school dan ook écht klaar is, is vrijwel zeker, want het bouwproces ligt mooi op schema, vertelt clusterdirecteur Arnold van Ooijen. “Voor de bouwbegeleiding hebben we vastgoedexpert HEVO ingeschakeld. HEVO ondersteunt vanuit haar kennis van wet- en regelgeving het bouwproces en neemt veel werk en organisatie uit handen. Dat is prettig, want daardoor kunnen we als team blijven focussen op de ontwikkeling van ons onderwijs.”

Nieuwe start

Arnold van Ooijen ziet de nieuwbouw nadrukkelijk als een nieuwe start. “Het nieuwe schoolgebouw is gasloos en energieneutraal. De zonnepanelen op het dak leveren stroom en de luifel van twee meter zorgt voor een natuurlijke koeling van het gebouw. Maar nóg belangrijker is dat de nieuwbouw ons onderwijs veel beter faciliteert. We hebben met ons team heel grondig nagedacht hoe de ruimten kunnen helpen om passender, flexibeler en adaptiever onderwijs te geven.”

“Het gebouw heeft een flexibele indeling die we desgewenst in grote open ruimten of kleinere instructieruimten kunnen veranderen. Daarnaast hebben we heel bewust ruimte gemaakt voor een kook- en creatief atelier. Daar zal de school, maar zeker ook kinderopvang Trema, met veel plezier gebruik van maken.”

Leerlingen, medewerkers én ouders kijken erg uit naar de nieuwbouw. “Er is de laatste jaren enorm hard gewerkt door het team. In 2016 kreeg De Regenboog van de inspectie het oordeel ‘zeer zwak’. Het team is meteen heel hard aan de slag gegaan met een nieuwe visie en een jaar later was die stempel al verdwenen. Sterker nog: vanuit de nieuwe visie presteren we volgens de inspectie nu bovengemiddeld. Het nieuwe schoolgebouw is voor ons ook echt een nieuwe start, waarbij we nog meer mogelijkheden krijgen om leerlingen goed te begeleiden”, vertelt Van Ooijen.

Gedenksteen

De leerlingen zelf zien vooral hoe mooi het gebouw wordt. Al was dat voor sommigen op de huidige bouwplaats nog wat lastig voor te stellen. Het enthousiasme was er niet minder om. In september trekken de leerlingen in hun gloednieuwe gebouw. De twee bestaande gedenkstenen van de oudbouw zullen een plekje krijgen in de nieuwe school. De tijdelijke houten gedenkplaat die op 19 april is gelegd, wordt dan vervangen door een stenen exemplaar.