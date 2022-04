Justin van den Oudenrijn (Dussense Boys): ‘We focussen ons op de derde periode’

DUSSEN • Justin van den Oudenrijn hoort bij de jonge garde bij zondag vierdeklasser Dussense Boys. Met de toekomst zit het ook wel snor bij de ‘Boys’ in Dussen, die er op gebrand zijn zich te laten gelden in de derde periode.

Justin van den Oudenrijn is geboren en getogen in Dussen. Niet zo vreemd dus, dat hij bij Dussense Boys zijn voetbalkunsten vertoont. Bovendien woont hij maar twee minuten van het veld. Van een vreemde heeft hij het voetballen niet. Zijn vader speelde ook bij Dussense Boys en zijn moeder was actief bij het vrouwenteam in Dussen. Hij krijgt ook nog altijd support van thuis. “Ons vader komt altijd wel kijken en na afloop krijg ik dan te horen wat ik goed en fout heb gedaan”, lacht de jonge Van den Oudenrijn, die goed op zijn plaats zit bij Dussense Boys.

“Jazeker, ik zit hier goed in mijn vel. Het is hier altijd super gezellig en we hebben een hartstikke leuk team. We zijn ook allemaal bevriend met elkaar. Als we een keer verliezen balen we allemaal flink, maar als we gedoucht zijn maken we er weer een groot feest van na de wedstrijd. Onlangs ben ik nog met zes teamgenoten waaronder Lars Stevens, Joeri van Heel, Jacco de Graaf, Joris de Kok en Brian van Dortmont op skivakantie geweest. Dat zegt wel iets. Met de meeste van die jongens heb ik altijd ook in de jeugd gespeeld en zijn we doorgestoten naar het eerste elftal.”

Onze kracht

Nog net 17 jaar debuteerde de nu 20-jarige Justin van den Oudenrijn bij het eerste van Dussense Boys. De overgang naar de grote mannen verliep soepel, vertelt hij. “Het was wel een beetje wennen, maar ik deed vrijwel iedere zondag al mee met het tweede elftal, terwijl ik nog bij de jeugd voetbalde”, aldus Van den Oudenrijn. “Sinds mijn debuut heb ik me wel meer ontwikkeld. Zeker onder trainer André Vos ben ik beter geworden. Ik weet alleen dat ik nog beter kan en moet worden.”

Het eerste elftal bij Dussense Boys is een mix van ervaring met Wesley van Biesen, André Segeren, Bob Leemans en de jonge garde met onder andere Jeppe en Harry Sassen, Sem Heijmans, Jacco de Graaf en Joeri van Heel om er maar een paar te noemen. “We zijn ook echt een team. Dat is onze kracht. We willen allemaal een stapje extra voor elkaar zetten. Omdat we jong zijn hebben we nog niet veel ervaring, maar ik denk dat we voor de toekomst een heel sterk team gaan krijgen”, verwacht Van den Oudenrijn, die even een beeld geeft van zichzelf. “Ik ben best fanatiek en kritisch en moet het hebben van mijn inzet, mijn motivatie en mijn snelheid. Ik speel me ook helemaal leeg. Soms lig ik zelfs met kramp op het veld. Alleen mijn schot, daar moet ik nog wel aan werken”, aldus Van den Oudenrijn, die dit seizoen pas twee keer scoorde. Op zondag heeft hij altijd een vast ritueel. “Ik sta op tijd op en eet altijd hetzelfde. Een omelet met melk. Daar voel ik me goed bij.”

Derde periode

Dussense Boys kende dit seizoen een vliegende start met grote uitslagen. De Dussenaren stonden zelfs even op kop van de ranglijst. Vervolgens brokkelde het iets af. Met name na de winterstop ging het wat minder met drie nederlagen op rij, al waren het wel de ploegen PCP, RFC en Terheijden, die net boven Dussense Boys staan. Justin van den Oudenrijn tilt er niet te zwaar aan. “Wij hoeven zeker niet onder te doen voor de ploegen in de top vijf. Tegen PCP blijft altijd een lastige wedstrijd, als je daar moet voetballen, maar wij waren zelf ook slecht. Tegen RFC waren we de betere ploeg en bij Terheijden hadden we gewoon pech met die onterechte penalty en een rode kaart voor Bob Leemans. Wij horen zeker wel bij de top vijf. Aan het eind van het seizoen staan wij daar zeker bij. Dat ben ik van overtuigd. We gaan ons nu focussen op de derde periode. Daar zijn we op gebrand. Dan gaan we alles geven. Die willen we binnen halen. Als we die binnen kunnen slepen en we eindigden in de top vijf, dan is het seizoen geslaagd.”

Nico van Es