Image Totaal viert 10-jarig jubileum met expositie: ‘55 foto’s gepresenteerd’

NIEUWENDIJK • Al ruim tien jaar lang delen ze dezelfde passie, de leden van Fotoclub Image Totaal. Hun liefde voor fotografie brengt de leden al jaar en dag samen op clubavonden in dorpshuis Tavenu, waar komende vrijdag en zaterdag een expositie te bewonderen zal zijn. Toch begon Image Totaal zo’n tien jaar geleden op een hele andere locatie.

“De fotoclub is ooit begonnen in een bedrijfspand van Henk Verhoeven in Sleeuwijk”, vertelt Wim Bax, sinds ruim twee jaar secretaris van Image Totaal. Begin 2011 hebben een drietal fotografie enthousiastelingen de koppen bij elkaar gestoken over het oprichten van een fotoclub, Cees Rijnen, Wouter Steehouwer en Reinier van de Pol.

Bax is lid sinds het eerste uur. “Ik fotografeer mijn hele leven al. Op mijn twaalfde kreeg ik al een cameraatje”, vertelt hij. Nadat zijn hobby een aantal jaren stil had gelegen, besloot Bax dit op een gegeven moment weer op te pakken. “Ik schreef me in bij Fotogroep Lumière, maar zij hadden destijds een ledenstop. Toen ik las dat men in Sleeuwijk een fotoclub wilde oprichten, heb ik me meteen aangemeld.” Bax maakte dan ook de verhuizing van Image Totaal naar dorpshuis Tavenu mee. “Eind 2012 werd Image Totaal geconfronteerd met een noodgedwongen verhuizing. Hierna is de club een tijdje actief geweest op Fort Altena en Fort Bakkerskil, waarna ze naar dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk verhuisden.”

De fotoclub heeft altijd rond de twintig leden gehad en hoopt dit de komende jaren uit te kunnen breiden naar circa 25 leden. “Dat vinden wij een mooi aantal”, zegt Gerard van Kerchove, penningmeester van Image Totaal. “Zo kun je de gezelligheid goed behouden en blijft het overzichtelijk.” De gemiddelde leeftijd binnen de fotoclub ligt rond de 55 à 60 jaar. Het jongste lid is 46 jaar en het oudste lid 75 jaar. Men hoopt overigens ook wat jong elan aan te kunnen trekken de komende tijd. Volgens Van Kerchove verschilt Image Totaal in een zeker opzicht van andere fotoclubs. “Veel clubs eisen een bepaald instapniveau van hun leden. Voordat men dan lid kan worden moeten ze eerst langs een bepaalde commissie. Bij onze fotoclubs hoeft dat niet. Iedereen die wil mag lid worden en krijgt indien gewenst ondersteuning om zich snel de technische zaken eigen te maken. Hier hebben we bewust voor gekozen.”

Het leren van elkaar is sowieso een belangrijk aspect binnen Image Totaal. “Het gaat vooral om samen doen”, bevestigt Bax. De fotoclub bestaat uit verschillende soorten fotografen. Zo zijn er onder de leden natuurfotografen, architectuurfotografen, sportfotografen etc. De leden delen tips en weetjes over hun disciplines en dagen elkaar uit, om uit de comfortzone te stappen. Tijdens de clubavonden, eens in de drie weken op donderdagavond, worden ook regelmatig sprekers uitgenodigd die een presentatie geven over hun discipline. In de weken na de presentatie brengen de leden wat men geleerd heeft in de praktijk, waarna de foto’s tijdens een volgende clubavond worden besproken.

Buiten de gezelligheid om, heeft de fotoclub dus ook iets heel leerzaams. Om nog maar te zwijgen over de buitenactiviteiten die regelmatig georganiseerd worden. “Voor veel leden zijn de clubavonden het hoogtepunt, maar de buitenactiviteiten wil men zeker niet missen”, beschrijft Van Kerchove het enthousiasme van de leden. In de afgelopen jaren bezocht men onder andere vliegbasis Soesterberg, een automuseum, de steden Den Bosch en Dordrecht, het verlaten dorp Doel in België en binnenkort staat er een trip naar het Waterloopbos in Marknesse op het programma.

Om het tienjarig jubileum te vieren, welke door toedoen van de coronapandemie een jaar uitgesteld moest worden, houdt Image Totaal op vrijdag 22 april (van 19.30 tot 22.00 uur) en zaterdag 23 april (van 10.00 tot 15.00 uur) een expositie in dorpshuis Tavenu. “Alle leden en oud-leden zijn hiervoor uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er zullen zo’n 55 foto’s gepresenteerd worden in één van de zalen. Daarnaast zijn er leden aanwezig, die graag de vragen van gasten willen beantwoorden”, besluit Van Kerchove.