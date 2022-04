Zorgboerderij D’n Broekse Hoek stelt deuren open: ‘Cliënten hoeven niets, ze mogen alles’

GENDEREN • Het is goed toeven op Zorgboerderij D’n Broekse Hoek, dat is gevestigd op Park Veldzicht in Genderen. Zoveel maakt een bezoek aan de dagopvang voor ouderen wel duidelijk. Leuke activiteiten in combinatie met persoonlijke aandacht en zorg, maken de dagopvang geliefd bij de bezoekende ouderen. Komende zaterdag stelt D’n Broekse Hoek tijdens de open dag zijn deuren open voor een ieder die graag kennis wil maken met de ouderenopvang.

“We doen vandaag een beetje rustig aan”, zegt Anet Pruissers, oprichtster van de zorgboerderij, bij binnenkomst halverwege de middag. Verschillende ouderen ontwaken inmiddels uit hun middagdutje. Even daarvoor hebben ze met elkaar een Paasbrunch genuttigd en veertig eieren gepeld. “Maar niet voor de advocaat. Die neem ik kant-en-klaar mee, dan slapen ze zo”, grapt Pruissers.

De groep ouderen die drie dagen per week naar D’n Broekse Hoek komen bestaat uit twaalf à dertien personen, afhankelijk van de dag. Om 10.00 uur in de ochtend worden de ouderen, op maandag, woensdag en donderdag, door vijf vrijwilligers naar Park Veldzicht gereden. Deze locatie heeft de zorgboerderij sinds oktober vorig jaar in gebruik. Voorheen werkte de zorgboerderij vanuit de boerderij van de familie Pruissers in Babyloniënbroek.

Verschillende diersoorten

Op het voormalige openluchtzwembad in Genderen herbergen zich allerhande dieren. Zo zwemmen er schildpadden en karpers in het zwembad, lopen de varkens Piggy, Puma en Sjors over het terrein en struinen er kippen in een hok. Vergeet ook de Vlaamse reuzen, kanaries, duiven, ganzen, pauwen, konijnen, eenden en schapen niet. De dieren leiden tot fascinatie bij de ouderen en zorgen voor een leuke en afwisselende dagbesteding. “De ganzen joegen vanmorgen de schapen achterna in het hok”, vertelt een cliënt met een glimlach.

De ouderen helpen, als zij dat leuk vinden, beheerder Tonny Bros bij het verzorgen en voeren van de dieren en het tuinieren. Vooral de mannen zijn hier bedreven in, terwijl de vrouwen vaak creatief aan de slag gaan.

Stimuleren

“De cliënten hoeven niets, maar mogen alles”, zegt Pruissers. Soms is het wel goed om ze te stimuleren om een drempel over te gaan, omdat ze er daarna vaak een goed gevoel aan overhouden.” Pruissers geniet zichtbaar van de zorg voor de ouderen. “Je maakt dingen mee… Echt om te lachen. Het kost ook veel energie om een hele dag in de weer te zijn, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. De cliënten liggen mij echt nauw aan het hart. Voor mij zijn het ‘mijn oudjes’, ik leef met al hun wel en wee mee”, vertelt ze.

Open dag

Komende zaterdag, 23 april, houdt Zorgboerderij D’n Broekse Hoek een open dag. “De dag is in het bijzonder bedoeld voor familie van de cliënten, maar ook voor iedereen die graag een kijkje wil komen nemen”, zegt Pruissers.

Tijdens de open dag, die van 10.00 tot 15.00 uur duurt, zullen er ook spulletjes verkocht worden die gemaakt zijn door de cliënten. “De opbrengst hiervan gaat naar het sponsorkindje van D’n Broekse Hoek.” Gedurende de open dag is ook informatie te verkrijgen over het aanmelden voor de zorgboerderij en over een eventuele wachtlijst, waarop men geplaatst kan worden. Voor kinderen is er tevens een speurtocht, waarmee ze een prijs kunnen winnen.

Vrijwilligers

Mensen die het leuk vinden om op vrijwillige basis voor de dieren op Park Veldzicht te zorgen, samen met de ouderen, en wat onderhoudswerk te doen, kunnen contact opnemen met Tonny Bros via parkveldzicht@gmail.com. Op het voormalige openluchtzwembad kunnen extra handen goed gebruikt worden. Naast het verzorgen van de dieren, kan men ook tuinieren en spullen verkopen in het winkeltje op Park Veldzicht.