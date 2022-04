Altena ontvangt certificaat ‘erkende mantelzorgvriendelijke gemeente’

ALTENA • Wethouder Shah Sheikkariem en gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel ontvingen op donderdag 21 april namens gemeente Altena het certificaat ‘erkende mantelzorgvriendelijke gemeente’ uit handen van Martijn Tillema van Stichting Werk&Mantelzorg. Het certificaat is een erkenning voor de inzet van de gemeente om medewerkers te ondersteunen die werk en mantelzorg combineren.

Mantelzorg is alle hulp aan zieke familieleden of vrienden door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners is mantelzorg. De gemeente heeft de afgelopen jaren activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te waarderen, bijvoorbeeld via een mantelzorgcompliment en het informeren over de ondersteuningsmogelijkheden.

“Ons college zet zich in om dit goed te faciliteren en de ruimte te bieden”, vertelt wethouder Shah Sheikkariem. “Dit hoort bij het Vitale Werkgeverschap. Het college steunt hierin de gemeentelijke organisatie, ook omdat we een voorbeeldrol hebben binnen Altena.” Gemeentesecretaris Van Wuijtswinkel voegt daar aan toe: “Als werkgever heb je niet alleen te maken met de mens als hij of zij op het werk is, maar ook met wat er speelt bij de medewerker thuis. Iedereen kan vroeg of laat mantelzorger worden, daarom is het belangrijk dat we ook op dit vlak onze mensen ondersteunen.”



Continu aandachtspunt

‘De erkenning Werk&Mantelzorg geeft aan dat mantelzorg een continu aandachtspunt is binnen de gemeente’, stelt de gemeente. ‘Als werkgever willen we mantelzorgvriendelijk werken. Dit houdt in dat het thema mantelzorg binnen onze organisatie bekend en bespreekbaar is. Werk en mantelzorg is een pittige combinatie. Wanneer een medewerker werk en mantelzorgtaken combineert, gaan we hierover het gesprek met elkaar aan of dit te combineren is of dat er aanpassingen nodig zijn. Zo bieden we als werkgever verlofregelingen en zijn er mogelijkheden om flexibel te werken.’

Werk&Mantelzorg

Werk&Mantelzorg is een samenwerkingsverband dat bestaat uit de landelijke vereniging voor mantelzorgers, MantelzorgNL, en training- en adviesbureau Qidos. Beide organisaties zetten zich in om in Nederland een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te ontwikkelen.