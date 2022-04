Paassjoelen in Uitwijk levert mooi bedrag op voor Muziekvereniging Juliana

UITWIJK • Het Paassjoelen van en door Sjoelvereniging Altena was na twee jaar afwezigheid weer een ware happening. Er werd gesjoeld voor het Paassjoelfonds. Dit fonds helpt mensen of verenigingen binnen de gemeente Altena die net even een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Op de donderdag voor Pasen hebben bijna honderd sjoelers op een gezellige en sportieve wijze gestreden om de winst en vele prijzen. Na een mooie avond in de Hoogt was het uiteindelijk Petra van Veldhoven die het beste resultaat had neergezet.

Een nog mooier resultaat was de opbrengst voor het Paassjoelfonds. Met alle deelnemers en een gulle gever uit Babyloniënbroek, die er graag een rond bedrag van wilde maken, werd er 1300 euro voor het fonds ingezameld. Daarvan kon maar liefst 1200 euro overhandigd worden aan Maaike Uithoven van Muziekvereniging Juliana uit Uitwijk. Na twee jaar geen extra inkomsten met een toneel- of draaiavond, was deze bijdrage een welkome aanvulling voor de jeugdactiviteiten en muzieklessen.

Op donderdag 8 september begint er weer een nieuw sjoelseizoen. Gezellig en sportief ontspannen in de Hoogt in Uitwijk? Dat kan op de donderdagavonden in de wintermaanden. Iedereen is daarbij welkom. Vanaf 8 september mag er een keer vrijblijvend worden gesjoeld.