Deze drie organisaties maken kans op Schaal voor Altena, jongere krijgt Kristal van Altena

ALTENA • In de gemeente Altena worden dit jaar voor het eerst de Schaal en het Kristal van Altena uitgereikt. Dit vindt plaats op dinsdag 26 april in de tent op de parkeerplaats van het gemeentehuis van Altena in Almkerk, tijdens de voorjaarsreceptie van de gemeente Altena. Deze voorjaarsbijeenkomst vervangt eenmalig de nieuwjaarsreceptie die niet doorging vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Burgemeester Egbert Lichtenberg maakt tijdens de receptie de winnende organisatie uit de gemeente bekend, die de Schaal van Altena ontvangt en reikt aan een jongere uit de gemeente het Kristal uit.

De Schaal van Altena is een waardering voor een organisatie of bedrijf dat een grote betekenis heeft voor de gemeente en gemeenschap. De organisatie onderscheidt zich op een eigen manier. De jury heeft de volgende drie organisatie voorgedragen: Oerlemans Plastics, de vrijwilligers van de Gereformeerde Kerkgenootschap Vrijgemaakte uit Waardhuizen en de Hartenbrigade uit Giessen. Eén van deze drie organisaties zal de Schaal van Altena uitgereikt krijgen.

Toelichting van jury

De jury geeft bij alle drie de genomineerden tekst en uitleg over hun nominatie. ‘Oerlemans Plastics is sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de gemeente. Het bedrijf heeft de laatste jaren een voortrekkersrol genomen in maatschappelijk verantwoord werken, maar ook in milieuvriendelijker produceren. Oerlemans participeert in de Kracht van Altena met het project RE-think plastics. Het doel is om alle verpakkingen voor 2025 100 procent herbruikbaar, recyclebaar of biologisch te laten zijn. Ook op het gebied van opleiden is Oerlemans plastics vooruitstrevend. Zo is er een eigen opleidingsplan en werkt het bedrijf samen met de Wageningen Universiteit’, schrijft de jury.

Ook over de vrijwilligers van de Gereformeerde Kerkgenootschap Vrijgemaakte uit Waardhuizen, is de jury lovend. ‘De vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt hebben met eigen inzet en samen met de inwoners van Waardhuizen een kerkgebouw gebouwd dat niet alleen geschikt is voor de kerkdiensten. Ook de architectuur en het gebruik van de kerk is een meerwaarde voor Waardhuizen. Het afgelopen anderhalf jaar is tijdens de moeilijke tijd van corona een prachtig mooi nieuw gebouw gerealiseerd. Met heel veel inzet van vele vrijwilligers en vele giften is dit alles tot stand gekomen. Verrassend is dat het gebouw een toegevoegde waarde geeft aan het dorpsbeeld. Waardhuizen is een klein onderdeel van Altena, maar daar gebeuren soms grote dingen.’

Tot slot ontvangt ook de Hartenbrigade de nodige complimenten. ‘De Hartenbrigade is actief in Giessen, Rijswijk en Uitwijk. Maar ook verder in onze gemeente. Tijdens de coronapandemie bleef de Hartenbrigade niet alleen doorgaan met haar goede werk maar zette zij er nog een tandje bij om inwoners die het moeilijk hadden te ondersteunen. De Hartenbrigade met als thuisbasis sporthal De Jager is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen. Zo was en is er twee keer per week een lunchmaaltijd en elke donderdagmiddag is er een creatieve activiteit. Op deze manier bleef het mogelijk voor veel alleenstaanden en ouderen om contact te houden met kennissen, of nieuwe kennissen te maken.’

De drie organisaties moeten tot aankomende dinsdag in spanning afwachten, wie er met de eerste Schaal van Altena vandoor gaat.

Het Kristal van Altena

Dit jaar wordt ook voor het eerst het Kristal uitgereikt aan een jongere die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden in gemeente Altena. Aan wie dat gaat zijn, is nog een verrassing.