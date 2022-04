Wat bedoel je nou eigenlijk?

Soms gaat het niet om wat je zegt, maar om hoe je het zegt. Niet iedereen schrijft echter even makkelijk. Het inhuren van een professionele schrijver die begrijpt wat je wilt vertellen, is dan de beste optie.

Veel mensen kijken er tegenop: het schrijven van een tekst. Want het is best lastig om in simpele woorden te zeggen wat je bedoelt. Een tekstschrijver is erin getraind om jouw boodschap te ‘vertalen’ in een tekst die lekker wegleest. Ben je nu al gegrepen door deze woorden of door de titel van dit artikel? Dan heb je ervaren wat een professionele copywriter kan doen.

Lekker uitbesteden

Teksten schrijven kan soms echt wel moeilijk zijn. Omdat schrijven nu eenmaal niet jouw ding is. Omdat je te dicht betrokken bent bij de organisatie. Of omdat je er gewoonweg geen tijd voor hebt. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je schrijven uit zou moeten besteden. Heb je een goede tekst nodig voor jouw website, flyer, nieuwsbrief of reclamecampagne? Dan helpen de copywriters van Kontakt Mediapartners je graag. Ze zetten jouw boodschap helder, correct en doeltreffend op papier. Zodat jouw communicatie raakt.

Passend bij jouw doelgroep

De copywriters van Kontakt Mediapartners zorgen ervoor dat jouw bedrijf of organisatie professioneel voor de dag komt. Ze schrijven in de stijl van jouw onderneming, passend bij jouw doelgroep. Of het nu gaat om een eenmalige opdracht of een regelmatige klus, zoals een nieuwsbrief over je bedrijf. Zo creëren ze communicatie met impact.

Tekst in een handomdraai

Je kunt bij Kontakt Mediapartners aankloppen voor content voor je social media, maar ook voor teksten voor flyers, nieuwsbrieven, advertenties, jaarverslagen en persberichten. Wil je graag een blog op je website of regelmatig een medewerker of project in de spotlight zetten? Ook deze teksten typen de schrijvers van Kontakt Mediapartners in een handomdraai.

SEO

De magische afkorting als het gaat om webteksten: SEO. Dat staat voor Search Engine Optimization. Oftewel het schrijven van teksten die het goed doen bij de online zoekmachines. Ook daarin zijn de tekstschrijvers van Kontakt Mediapartners getraind. Zonder daarbij de leesbaarheid van de tekst uit het oog te verliezen. Met teksten voor je website van de copywriters van Kontakt Mediapartners kom je professioneel voor de dag.

De d’tjes en de t’tjes

Heb je een tekst, maar weet je niet zeker of deze okay is? Twijfel je over de tone of voice? Of wil je dat er iemand kijkt naar de spelling? De schrijvers van Kontakt Mediapartners zijn ook bedreven in eindredactie. Zij controleren elk woord en zorgen ervoor dat je schrijfsel volgens de geldende taalregels is opgesteld.

Nog zoveel meer

De professionals van Kontakt Mediapartners kunnen nog veel meer. Want naast dertien sterke lokale nieuwsbladen hebben zij nog veel meer in hun mars. Klop bij ze aan voor kwaliteitsdrukwerk, vlijmscherpe zakelijke teksten, professionele foto’s en video’s én multimediale communicatieplannen. En wist je dat ze ook websites maken en jouw social media bij kunnen houden? De specialisten van dit full-service mediabedrijf staan voor jou klaar met een advies op maat. Geef ze een belletje via 0183 – 583 200, stuur een mailtje naar info@kmp.nl en dan klimmen ze voor jou in de pen!