College wil draagvlak voor windturbines Avelingen laten toetsen bij gemeenteraad Altena

ALTENA • Het college van burgemeester en wethouders in Altena heeft de gemeente Gorinchem verzocht, om bij de gemeenteraad van Altena te toetsen in hoeverre er draagvlak in de gemeente is voor de komst van windturbines in Avelingen.

Dit verzoek heeft het college gedaan, omdat het volgens hen lastig is een representatief beeld te krijgen van het draagvlak in Altena. Als vertegenwoordigers van de inwoners van Altena zou de gemeenteraad hier een rol van betekenis in kunnen spelen, denkt het college.

‘Wij hebben aan de gemeente Gorinchem voorgesteld u eerst via ons college te informeren over het project en de laatste stand van zaken. Vervolgens kunnen tijdens een reguliere vergadering, in bijzijn van het projectteam Avelingen, wensen en bedenkingen worden opgehaald die de gemeente Gorinchem weer kan meewegen in de besluitvorming’, legt het college uit in een raadsinformatiebrief. Het is nog niet bekend of de gemeente Gorinchem instemt met het voorstel van het college in Altena.

Al enige tijd is er onrust over de mogelijke komst van windturbines in Avelingen. Omwonenden, ook in de gemeente Altena, zouden zich zorgen maken over mogelijke hinder van onder andere slagschaduw en gezondheidsgevolgen door het laagfrequente geluid dat windturbines veroorzaken.

Hoewel de gemeente Gorinchem stelt dat het windpark er alleen komt ‘als dat maatschappelijk, technisch en financieel mogelijk en wenselijk is’, en er al verschillende bewonersavonden gehouden zijn blijft de onrust over dit dossier aanhouden.