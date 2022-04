Portefeuilles vertrekkend wethouder Van Oosten overgedragen aan overige collegeleden

ALTENA • Wethouder Matthijs van Oosten start per 9 mei als bestuursadviseur bij de gemeente Roosendaal. Hierdoor ontstaat er per die datum een vacature binnen het college van burgemeester en wethouders in Altena. Met het oog op de verwachte relatief korte periode tot aan de vorming van het nieuwe college, vindt het huidige college de benoeming van een opvolger niet van pas komend.

Dat laat het college weten in een raadsinformatiebrief. Om het ontstane gat op te kunnen vullen, hebben de resterende collegeleden zich bereid getoond de portefeuilles van Van Oosten gedurende die periode over te nemen. Daarmee nemen ze ook de daaraan gerelateerde vertegenwoordiging naar de verbonden partijen over.

Wethouder Shah Sheikkariem neemt de portefeuille participatiewet over van Van Oosten. De wethouders Roland van Vugt en Hans Tanis zullen respectievelijk de portefeuilles arbeidsmarkt, lokale omroep, inkoop en aanbesteding, economie algemeen en maritieme maintenance (inclusief MIRT) overnemen.