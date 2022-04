Kozakken Boys gaat raddraaiers ‘fiks straffen’, zaterdag geen supporters mee naar IJsselmeervogels

WERKENDAM • Het bestuur van Kozakken Boys distantieert zich nadrukkelijk van het gedrag van een groepje ‘supporters’ na de wedstrijd van Paasmaandag tegen Spakenburg. De raddraaiers kunnen op een fikse straf rekenen. Komende zaterdag speelt Kozakken Boys weer in Spakenburg, dan tegen IJsselmeervogels. Supporters van de Werkendamse tweededivisionist zijn dan niet welkom.

Het bestuur van Kozakken Boys zegt in een verklaring ‘vol afschuw gekeken te hebben naar de ongeregeldheden na afloop van wedstrijd sv Spakenburg-Kozakken Boys’.

‘Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen liep het na de wedstrijd helaas uit de hand tussen een aantal ‘supporters’. Vanzelfsprekend nemen wij afstand van het agressieve gedrag en misdragingen van een groepje ‘supporters’; dit soort gedrag is voor ons als club en bestuur onacceptabel. Helaas was er na herhaalde verzoeken aan de politie in Spakenburg geen mankracht aanwezig om de ongeregeldheden te voorkomen’.

Aan de hand van de beelden hoopt Kozakken Boys degenen te achterhalen die zich misdragen hebben. Zij zullen ter verantwoording worden geroepen en kunnen op een ‘fikse straf’ rekenen. ‘Ook zullen we, in overleg met de supportersvereniging en onze veiligheidsorganisatie, maatregelen bespreken om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt’.





Geen kaartverkoop aan de poort

Het Kozakken Boys-bestuur heeft tevens besloten dat er aanstaande zaterdag geen KB-supporters aanwezig mogen zijn in Spakenburg. Kozakken Boys speelt dan tegen IJsselmeervogels. Alleen leden en seizoenkaarthouders van IJsselmeervogels kunnen deze wedstrijd bijwonen. Aan de poort zal er geen kaartverkoop zijn.

Vervelend en spijtig

Ook voor volgend seizoen zijn reeds maatregelen aangekondigd: ‘Daarnaast zal Kozakken Boys komend seizoen, bij eventuele wedstrijden tegen Spakenburg, geen bussen laten rijden naar de uitwedstrijd en zijn er geen supporters van Spakenburg welkom bij de wedstrijd in Werkendam. Deze maatregel vinden we zeer vervelend en spijtig, zeker voor de trouwe supporters die altijd met de bus meegaan, maar de veiligheid van een ieder staat voorop’.