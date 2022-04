Henk Branderhorst draagt presentatie 4 mei-herdenking in Eethen over aan Arno Bouman

EETHEN • Na 36 jaar de presentatie van de herdenking bij het monument aan de Kleibergsestraat te hebben gedaan en het oplezen van de namen van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog uit de voormalige gemeente Eethen, heeft Henk Branderhorst het stokje overgedragen aan Arno Bouman uit Genderen.

‘Henk vindt dat het tijd is dat een jonger persoon de presentatie gaat overnemen, mede gezien ook de actuele oorlogssituatie die toch veel dichterbij huis is dan we vaak dachten. Vrijheid mag nooit verloren gaan. Het is ons voorrecht. De uitvoering van de herdenking blijft gelijk als in het jaar 2019 toen corona nog geen rol speelde’, laat de commissie van Stichting Dorp Eethen weten.

‘We verzamelen om 19.45 uur bij het monument, begeleid met stemmige muziek. Om 19.57 uur zal de ‘Taptoe’ geblazen worden en is er twee minuten stilte ter nagedachtenis. Hierna volgt het oplezen van de tekst op het monument, de namen van de gevallenen en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Daaropvolgend is de kranslegging en een toespraak van een afgevaardigde van de gemeente Altena.’

De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument. De verwachting is dat, zeker nu, veel mensen de herdenking zullen bijwonen. Na afloop van de herdenking is er koffie of thee in het dorpshuis.