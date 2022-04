Jonge kunstenaars houden expositie in Bibliotheek: ‘Kippen en vogels, gevleugelde vriendjes’

WOUDRICHEM • De Stichting Kunst verzorgt al ruim veertig jaar teken- en schildercursussen in Altena. Al een aantal jaren is het Atelier van de stichting op woensdagmiddag het domein van kunstenaars van 7 tot 12 jaar. Onder leiding van basisschoolleerkracht Tine Klootwijk wordt dan getekend en geschilderd in het atelier in De Bolderik in Sleeuwijk. Tine is autodidact en schildert zelf alweer zo’n vijftien jaar met veel enthousiasme.

Na alle coronaperikelen is het tijd voor een expositie met kippen en vogels als onderwerp. In deze expositie tonen de jeugdige kunstenaars die uit heel Altena komen, kleurige schilderijen van kippen en vogels.

Waarom nu kippen en vogels als onderwerp? “We hebben steeds een thema om te schilderen”, legt Tine uit. “Het is nu lente, dus aandacht voor kippen en vogels, maar eerder hebben we landschappen of stillevens gemaakt. We besteden soms ook aandacht aan oude schilders en hun technieken zoals die van Vincent van Gogh. De kinderen vinden het prachtig en daar gaat het om. Het belangrijkste is het plezier die de jonge kunstenaars hebben tijdens het creatieve proces. Ze hebben een rijke fantasie, zijn heel onbevangen en ontwikkelen daardoor hun expressieve vaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen en concentratie wordt gestimuleerd. We schilderen vaak met acrylverf, dat heeft mooie kleuren en een korte droogtijd. Dat doen we op echte schildersezels die de Stichting Kunst in het Atelier heeft staan. Deze expositie is een afsluiting van dit seizoen. Maar in september starten we weer met een nieuwe cursus waarbij iedereen tussen 7 en 12 jaar welkom is.”

De expositie ‘Kippen en vogels, gevleugelde vriendjes’ is te zien van 27 april tot en met 31 mei in Bibliotheek CultuurPuntAltena in Woudrichem. Vragen of opgeven voor de woensdagmiddag cursus kan via de website van de Stichting Kunst: www.stichtingkunst.nl.