Beleef de meivakantie op Slot Loevestein: leer musketschieten en laat buskruit ontploffen

REGIO • Slot Loevestein is 664 jaar oud en wie zo oud is heeft veel verhalen te vertellen. In 2022 draait alles om ‘water’ bij Slot Loevestein. De ligging tussen Maas en Waal, de dubbele slotgracht, de Hollandse waterlinies, Hugo’s ontsnapping via het water... de geschiedenis van Loevestein is verweven met water. Soms als vijand, bij hoogwater, en soms als vriend, om de vijand juist buiten te houden. In de meivakantie openen de enthousiaste gidsen de verhalenkist en vertellen ze over Loevestein ontstaan door water, verdedigd door water en bedreigd door water

Er zijn ook weer veel extra’s. Natuurlijk kan men de nieuwe tentoonstelling “Denkend aan water” bezoeken, of op pad gaan met een eigen sleutel. Leer musketschieten, laat buskruit ontploffen in de Kruittoren en zet de vesting onder water met het waterspel. Sluit je aan bij een workshop? Of luister je liever naar één van de vele verhalen uit de geschiedenis van het stoere slot? Kun je niet kiezen? Dat hoeft ook niet. Rust even uit in de Taveerne met wat lekkers en vervolg je tocht door de muurtrappen van het kasteel, op zoek naar de kist van Hugo de Groot. Nog steeds energie over? Leef je uit op het klimparcours.

Denkend aan water

In de nieuwe tentoonstelling ‘Denkend aan water’, zie je letterlijk wat de stand van water is. Wat betekent water voor Loevestein, voor de regio en voor Nederland? Nieuwe ontwikkelingen en historische gebeurtenissen gecombineerd met een verrassend ontwerp vormen een expositie waarin je het water kunt beleven. Bijvoorbeeld door te zwemmen op een schommel in de golven. Surrealistisch en magisch. Maar ook confronterend, want hoe voelt het als eeuwenoud erfgoed onder de golven verdwijnt?

Woensdag workshop

Op woensdag 4 mei kunnen kinderen aansluiten bij de workshop ‘aquarel leren’. Een kaartje hiervoor is te koop bij aankomst, bij de kassa. De workshop start om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Kosten bedragen 2,50 euro per kind, bovenop de toegangsprijs.

In de meivakantie, tot en met 8 mei, is Loevestein elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Een kaartje is online te koop of aan de kassa. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig.