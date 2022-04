Gemeente neemt verkeerssituatie rondom ’t Rond in Woudrichem onder de loep

WOUDRICHEM • De gemeente gaat naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VVD de huidige verkeerssituatie op ’t Rond en het Raadhuisplein in Woudrichem onderzoeken. De VVD stelde dat de verkeerssituatie aldaar voor veel weggebruikers onduidelijk is, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

De VVD benoemde in de brief aan het college welke gevaarlijke situaties er zich zoal voordoen. ‘De kruisingen op ’t Rond gelden als gelijkwaardige kruisingen. Maar door de onduidelijke wegmarkeringen en de aanwezigheid van slechts enkele verkeersborden die waarschuwen voor gevaarlijke kruisingen, is dit voor veel weggebruikers onduidelijk.’ De partij schreef tevens dat op drukke dagen het grote aanbod van auto’s op het Raadhuisplein en de daar aanwezige parkeervakken leidt tot grote parkeerdrukte. ‘Ook hier geldt dat onduidelijkheid over regels ten aanzien van parkeren tot gevaarlijke situaties leidt.’

De benoemde situaties zijn voor de gemeente voldoende aanleiding om hier verdiepend onderzoek naar te doen. Hoewel uit verkeersveiligheidscijfers geen verhoogd risico blijkt, in vier jaar tijd zijn zeven ongevallen met blikschade geregistreerd en geen enkel ongeval met lichamelijk letsel, is het college bereid om te onderzoeken wat nodig is om eventuele onduidelijkheid weg te nemen.

Volgens het college heeft verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Mocht uit het onderzoek blijken dat er aanpassingen nodig zijn, zal de gemeente hierover communiceren. De parkeer- en doorstroomsituatie op het Raadhuisplein zal ook een onderdeel zijn van het onderzoek. Vanwege de grote hoeveelheid lopende dossiers en projecten gaat men na de zomer aan de slag met het onderzoek.