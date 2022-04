Tijdelijke omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten in Wijk en Aalburg

ALTENA • Het college wil een tijdelijke omgevingsvergunning verlenen, voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Kromme Nol in Wijk en Aalburg. Het gebouw bevat 66 woonunits waarin 132 arbeidsmigranten kunnen en mogen wonen. De geldigheid van de omgevingsvergunning die het college wil verlenen is tien jaar.

In juli vorig jaar is besloten de ‘Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Altena 2020’ in te trekken. Dit werd gedaan om het beleid met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten op enkele punten aan te scherpen. De gemeenteraad besloot afgelopen februari vervolgens, dat er geen toestemming aan huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten meer wordt gegeven. Hierdoor werd onder andere de aanvraag voor een huisvestingslocatie aan de Kromme Nol stopgezet.

De gemeente heeft er nu voor gekozen om voor deze aanvraag niet langer te wachten op het nieuwe beleid en wil nu een omgevingsvergunning verlenen. Hier draagt het college verschillende argumenten voor aan, waaronder het feit dat de behoefte aan huisvesting voor de 132 arbeidsmigranten groot is. Ook zou de aanvraag voor de omgevingsvergunning, welke is ingediend op 12 augustus 2021, volledig zijn uitgewerkt en is deze in overeenstemming met de inmiddels ingetrokken beleidsregel. Daarnaast heeft de gemeente in 2020 al een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen, om versneld huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren aan de Kromme Nol.

Voordat de vergunning zal worden verleend, wordt een zogeheten prestatieovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente, waarin wederzijdse afspraken en voorwaarden vastliggen. Het college meldt verder ‘dat de voorbereidingen om het eerdere beleid te actualiseren en te komen tot een systeem van schaarse rechten voor de huisvesting van arbeidsmigranten in volle gang zijn.’