Oekraïense vluchtelingen in Altena kunnen al leefgeld aanvragen

ALTENA • Oekraïense vluchtelingen in Altena kunnen bij de gemeente al leefgeld aanvragen. Voorafgaand aan de landelijke regeling, is Altena gestart met het uitkeren hiervan. Zodra vluchtelingen een Nederlands bankrekeningnummer hebben kan de gemeente het geld, dat vanuit Den Haag beschikbaar wordt gesteld, uitkeren.

In Altena verblijven momenteel zo’n 150 Oekraïense vluchtelingen bij mensen thuis. ‘Het is heel bijzonder hoe de inwoners van Altena deze mensen een veilig onderkomen en hulp bieden. Daar is de gemeente heel dankbaar voor’, schrijft men op de gemeentelijk website. De gemeente is momenteel druk bezig om een goede opvang voor vluchtelingen te realiseren. Dit wordt onder meer gedaan in een gedeelte van het bedrijfspand van woningcorporatie Bazalt Wonen aan de Merwestraat/Lijnbaan in Werkendam, en in de voormalige slaapwinkel Swart in Rijswijk. Deze zouden bijna gereed zijn.

De eerste vluchtelingen kunnen begin mei terecht op deze locaties. Op de locatie in Werkendam is plaats voor ongeveer zestig personen, in Rijswijk kunnen dertig vluchtelingen terecht. De gemeente is in overleg met organisaties als vluchtelingenwerk en andere lokale welzijnsorganisaties, om ervoor te zorgen dat er op allerlei manieren aandacht is voor de vluchtelingen die hier zijn. Er is ook overleg met het onderwijs en hoe men dit voor kinderen op de beste manier kan inrichten.

Leefgeld

Het leefgeld is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, in zowel de gemeentelijke opvanglocaties als bij particuliere opvang. Voor de vluchtelingen wordt een bedrag van 205 euro per maand per persoon beschikbaar gesteld voor voeding. Daarnaast is er een vergoeding van 55 euro per maand per persoon, welke bestaat uit een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Er wordt geen onderscheid gemaakt in de hoogte van het leefgeld tussen minderjarigen en volwassenen. Aan vluchtelingen jonger dan 18 jaar wordt echter niet direct een toelage verstrekt, dit zal gaan via de ouder of verzorger van de minderjarige.

Vluchtelingen in particuliere opvang ontvangen naast het leefgeld een extra toelage. Met deze zogenaamde wooncomponent kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. De hoogte van het wooncomponent bedraagt per volwassen persoon 215 euro per maand en per minderjarige 55 euro per maand.

Wanneer een vluchteling betaald werk vindt en hier inkomsten uit ontvangt, zal de uitkering van leefgeld worden stopgezet. Daarnaast wordt de uitkering van het leefgeld beëindigd als een persoon zich inschrijft in een andere gemeente.