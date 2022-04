Be Ready trapt af voor feestweek 95-jarig bestaan: ‘Het wordt steeds groter’

HANK • Be Ready trapte zaterdag af voor de feestweek ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan. Met het overhandigen van het eerste kaartje aan voorzitter Bas Smits kan het feest beginnen van 25 tot en met 29 mei.

De feestcommissie onder leiding van Arion Stevens heeft een mooi programma in elkaar gedraaid. Het begint woensdag 25 mei in Hank met de Wijkcompetitie en live muziek. De Wijkcompetitie vervolgt op donderdag 26 mei. Dan is er tevens een optreden van een coverband. Op vrijdag 27 mei is er naast de Wijkcompetitie een talentenshow met een optreden van DJ Jouri. Op zaterdag 28 mei is er een sport- en speldag voor de jeugd en s’avonds barst het feest helemaal los met een feestband. Op zondag 29 mei komt het eerste elftal in actie tegen Irene’58 en is er muziek met DJ Willem de Wijs en een optreden van Asjemenou.

“Het enthousiasme is groot”, aldus voorzitter Bas Smits. “Ik vind het wel een spannende gebeurtenis. Elke avond komt er een artiest en er komt een tent te staan voor de grote optredens. Het gaat allemaal wel goed komen. Be Ready heeft nog zeker een functie in de Hankse samenleving. Als doel hebben wij gezond naar de toerkomst kijken. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad, maar we zien nu weer een stijgende lijn bij Be Ready”, aldus de voorzitter, die blij is dat de mensen van de feestcommissie de kar willen trekken.

“Het is ook goed voor de samenhorigheid. Be Ready is een schitterde club. Ik kom hier zelf al dertig jaar en het is een mooie uitdaging om deze kar hier te trekken. We gaan er een mooi feest van maken.” Voorzitter van de feestcommissie Arion Stevens vult aan. “We wilden het eigenlijk niet groot doen, maar nu we aan de gang zijn wordt het steeds groter.”

Nico van Es