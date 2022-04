Herdenkingsvlucht met de Lancaster op 4 mei boven Hank en Werkendam

HANK/WERKENDAM • Nationale Dodenherdenking op 4 mei is altijd al een bijzondere dag. Dit jaar krijgt de dag een extra tintje voor een aantal inwoners in Nederland en met name hier in de regio de inwoners van Hank en Werkendam. Aan het eind van de middag vliegt de enige nog vliegende historische Lancaster over als onderdeel van de Battle of Britain Memorial Flight.

Halifax en Lancaster

“Van Bas Coolen, die betrokken was bij de aanzet tot bergingen van de Halifax in Hank en van de Lancaster in Werkendam, kregen we de tip om een aanvraag voor een flypast in te dienen”, vertellen Roel van Zeelst, van de gemeente Altena en Corine Koek-Maasdam, van het 4 mei comité Werkendam. “Het is al bijzonder dat er met de Lancaster gevlogen wordt, dus het is echt speciaal dat maar liefst drie plekken in onze gemeente nu onderdeel zijn van deze flypast.”

De Lancaster stortte neer op 22 juni 1944 en werd geborgen in 2014. Na de begrafenis van de gevonden staartschutter Keogh, op 30 juni 2016, werd ook het Lancaster Monument aan de Grote Waardweg in Werkendam onthuld. Van Zeelst was met de stichting Halifax in Hank nauw betrokken bij de berging van de Brits-Canadese bommenwerper Halifax, die op 25 mei 1944 neerstortte in de Oranjepolder nabij Hank. Het monument, net als het monument in Werkendam gemaakt van een aantal gevonden vliegtuigonderdelen, werd onthuld op 27 september 2006 en draagt de naam ‘Verzet, Vrijheid, Victory’.

Battle of Britain Memorial Flight

De Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) is een levend monument voor de bemanningsleden van de Royal Air Force tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er wordt momenteel nog met verschillende historische vliegtuigen gevlogen: zes Spitfires, twee Hurricanes, een Lancaster, een Dakota en twee Chipmunks.

Op 4 mei aanstaande zal de Lancaster, een grote, viermotorige bommenwerper, een eervolle groet brengen aan het Halifax Monument in Hank, het Lancaster Monument in Werkendam en zal ook over de begraafplaats aan ’t Laantje in Werkendam vliegen, waar 24 geallieerde soldaten begraven zijn. Twee van hen, Keogh en Duff, waren bemanningsleden van de neergestorte Lancaster. Vanaf 1942 vlogen 7377 Lancasters op 156.000 missies en wierpen daarbij ruim 608 ton aan bommen af, mogelijk dankzij hun enorme laadvermogen. Daarbij gingen 3249 Lancasters verloren. Nog steeds worden wrakken van deze vliegtuigen opgegraven. Niet alleen omdat er nog bommen aan boord kunnen zijn, maar vooral omdat er mogelijk nog lichaamsresten geborgen en geïdentificeerd kunnen worden.

Uitnodiging flypast

De stichting Halifax en het 4 mei comité Werkendam nodigen iedereen van harte uit om tijdens de flypast op één van de drie locaties aanwezig te zijn. Bij de monumenten zal een korte herdenking gehouden worden voor de bemanningen. Roel en Corine: “Het zou mooi zijn als er veel mensen bij de monumenten, op de begraafplaats of gewoon op straat zijn. Met onze belangstelling en door terug te groeten zijn we allemaal onderdeel van de eregroet die deze flypast brengt.”

De planning is dat de Lancaster om 16.00 uur over het Halifax Monument vliegt en kort daarna over de ander twee locaties. Als tijdstip van aanwezigheid bij de monumenten geeft men 15.40 uur op.