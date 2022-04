GDC renoveert vierde voetbalveld dat bij het minste of geringste onbespeelbaar was

EETHEN • GDC heeft in de afgelopen winterperiode het vierde veld op het sportpark aan de Nieuwe steeg grondig gerenoveerd. Het veld was al diverse jaren in gebruik, maar bij het minste of geringste dat het regende was het veld onbespeelbaar. Door de verdere groei van de vereniging is het noodzakelijk dat er goed bespeelbare velden aanwezig zijn.

Vorig jaar heeft het bestuur een verzoek gedaan aan de sportwethouder Shah Sheikkariem om het veld te kunnen renoveren. Hij heeft zich daarvoor hard gemaakt en het college heeft een positief advies gegeven. Het project werd gegund aan Verschoor van de VGR-groep uit Almkerk.

In oktober is men gestart en het heeft wat langer geduurd dan gepland door de slechte weersomstandigheden. De werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van de drainage, het in cultuur brengen van de ondergrond, egaliseren en profileren van de bovenlaag en inzaaien. Deze laatste werkzaamheden zijn in maart uitgevoerd.

Nu is het wachten op het zonnetje, zodat het gras kan gaan groeien. De verwachting is dat bij aanvang van het nieuwe seizoen het veld weer volledig bespeeld kan worden. GDC heeft dan vier volledig goed bespeelbare velden, waarvan er één van kunstgras is voorzien.