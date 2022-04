Filmopnames in Woudrichem: productie op zoek naar figuranten

WOUDRICHEM • Bewoners van Woudrichem opgelet. Productiehuis Messercola, bekend van de bioscoopfilms ‘De brief voor Sinterklaas’, ‘De Grote Sinterklaasfilm’, ‘De expeditie van familie Vos’ en ‘Casa Coco’, komt dit jaar met een romantische comedy die gedraaid wordt in het mooie Woudrichem.

Deze film wordt opgenomen tussen 23 april en 10 mei. Er wordt vooral in de vesting gedraaid, schrik dus niet als je een filmploeg of acteurs voorbij ziet komen. Voor de film is de productie nog op zoek naar figuranten. ‘Het zou leuk zijn als er échte Woerkumse bewoners in deze film kunnen schitteren’, laat het productiehuis weten. ‘Lijkt het je leuk om te figureren? Je kan een gezellige dag verwachten! Meld je dan aan via figuratie@messercola.nl en wie weet ben jij dit jaar te zien in meer dan honderd bioscopen in Nederland. Vermeld in je aanmeldingsmail je naam, leeftijd, telefoonnummer en je beschikbaarheid per dag tussen 23 april en 10 mei.’