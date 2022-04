Martin den Dekker opent deuren van Tegelhuys Altena met speciale openingsactie

WERKENDAM • De 51-jarige Martin den Dekker is de eigenaar van een nieuw geopende tegelshowroom in Werkendam, genaamd Tegelhuys Altena. Het bedrijf is gevestigd aan de Bruningsstraat 6 en heeft een mooie openingsactie voor klanten.

Den Dekker is een alleskunner in de bouw en gespecialiseerd in tegelzetwerk, met name in het leggen van vloeren. Tot voor kort leverde hij enkel tegels aan de groothandel, maar daar is nu verandering in gekomen. Onder de nieuwe naam ‘Tegelhuys Altena’ wil Den Dekker particulieren gaan voorzien van de mooiste tegels, tegen groothandelsprijzen. “Klanten zijn nergens goedkoper uit”, belooft Den Dekker. “Dat is geen verkooppraatje. We willen de mensen graag uitnodigen met hun offerte en zullen laten zien dat het goedkoper kan.”

Den Dekker heeft al ruim twintig jaar ervaring met tegelzetwerk en mag met recht een vakman genoemd worden. Volgens de eigenaar van Tegelhuys Altena heeft de klant keuze uit ruim duizend tegelsoorten van hoogwaardige kwaliteit. Van marmer, klassiek tot super modern, er is keuze in overvloed. Aan de Bruningsstraat 6 in Werkendam staat een spiksplinternieuwe showroom, waar klanten persoonlijk en deskundig advies op maat krijgen en waar men de grootste collectie van de regio kan bekijken. “Wij verkopen de tegels en leggen ze ook, waardoor de klant nergens meer naar om hoeft te kijken”, vertelt Den Dekker.

Een groot voordeel voor klanten is dat het bedrijf van te voren een all-inclusive prijs opstelt, waardoor men weet waar ze aan toe zijn. “Hierdoor worden verrassingen achteraf voorkomen.” Bij Tegelhuys Altena zijn tevens bijpassende plinten te bestellen. Een ander noemenswaardig iets is het feit dat men tegels met een ‘houtlook’ verkoopt. “Dit is het perfecte alternatief voor parketvloeren, ze zijn onverwoestbaar en geschikt voor vloerverwarming.” De tegels en plinten zijn in de meeste gevallen direct leverbaar uit de voorraad, voor tegels die besteld moeten worden garandeert men maximaal dezelfde levertijden als elders.

Tegelhuys Altena wordt naar alle waarschijnlijkheid rond 1 juni officieel geopend. Voor deze datum kunnen klanten echter al in de showroom terecht en profiteert men bovendien van tien procent korting. Het tegelzetbedrijf is op dinsdag en woensdag geopend op afspraak, zodat geïnteresseerden alle tijd en ruimte krijgen om rond te kijken en advies te vragen. Op donderdag is de zaak geopend van 15.00 uur tot 20.00 uur, ook buiten de reguliere werktijden dus. Op vrijdag is Tegelhuys Altena vrijwel de hele dag open, namelijk van 10.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag is men geopend, van 10.00 uur tot 15.00 uur.