3D-expositie in Visserijmuseum Woudrichem en opening van het fortenseizoen

WOUDRICHEM • In het Visserijmuseum Woudrichem staat momenteel de 3D-expositie ‘De Hollandse Waterlinies door een andere bril’. De expositie is tot en met 17 juni te bekijken. In het waterlinielandschap is van alles te zien, van kleine beestjes tot doorkijkjes en van open landschap tot waterwerken. Wat is het verhaal daarachter? Ontdek dit tijdens de expositie ‘De Hollandse Waterlinies door een andere bril’.

Uniek verdedigingswapen

In de nieuwe, reizende tentoonstelling in het Visserijmuseum in Woudrichem is de Nieuwe Hollandse Waterlinie door een 3D-bril te zien. Word meegenomen door begeleidende verhalen en kom alles te weten komt over de Waterlinies. De 3D-Waterwerken-expositie toont het unieke watermanagementsysteem van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat meer dan 100 jaar lang het geheime verdedigingswapen van Nederland was. Ze konden dat gebied namelijk onder water zetten. Hierdoor was het te diep om in te lopen, maar niet diep genoeg om te bevaren.

Unesco Werelderfgoed

Woudrichem heeft sinds 1362 visrechten. De inwoners van Woudrichem hebben eeuwenlang geleefd van de riviervisserij. Leer in het Visserijmuseum de oude ambachten kennen, en bekijk de uitgebreide collectie van visnetten, fuiken en ander vissersgereedschap. Sinds vorig jaar werd de vesting Woudrichem onderdeel van Unesco Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’. Het is de enige stad in Noord-Brabant met deze titel.

Openingstijden

Het Visserijmuseum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is vijf euro voor volwassenen en 2,50 euro voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar.

Fortenseizoen

De opening van het fortenseizoen staat dit paasweekend ook weer voor de deur. Tijdens de Biesbosch Fortentocht kan men Fort Bakkerskil, Fort Altena, Fort Giessen, Fort Steurgat, vestingstad Woudrichem en de twee inundatiesluizen bezoeken. De Biesbosch Fortentocht is een fietsroute van 70 kilometer. Onderweg zijn er ook allerlei andere leuke activiteiten te doen. Zo kan men bijvoorbeeld torenklimmen, of op bezoek bij één van de exposities. Het start- en eindpunt van de fietsroute is Fort Bakkerskil, Kildijk 143 in Nieuwendijk. De volledige route is te vinden via deze website.