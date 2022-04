Blij met nieuw Hippisch Centrum Altena: ‘We zijn gegroeid tot tachtig leden’

SLEEUWIJK • Elf jaar geleden stonden ze ook te ‘blauwbekken van de kou’ bij de start van de aanleg van het eerste complex voor de paardensport aan de Roef, zo herinnert één van de leden zich nog goed. Afgelopen zaterdag was het met af toe een hagelbui opnieuw koud aan de Roef. Maar dat temperde het enthousiasme over de opening van het Hippisch Centrum Altena aan de overkant van de Roef absoluut niet.

Het lijkt nog maar kort geleden dat paardensportvereniging de Merweruiters vanaf de Eikenlaan naar de Roef verhuisde om plaats te maken voor winkelcentrum de Nieuwe Es. In 2011 kon het terrein aan de Roef in gebruik genomen worden, de vereniging telde toen zo’n 35 leden. Begin 2014 fuseerden de Merweruiters met paardensportvereniging Emmickhoven tot paardensportvereniging de Nieuwe Roef. Elf jaar na de eerste verhuizing staan de ruiters nu aan de overkant van de Roef. Gezien de blijde gezichten alom lijkt iedereen content met die tweede verhuizing. De verhuizing was nodig om op het oude terrein de eerste atletiekbaan in Altena aan te leggen.

De kersverse voorzitter Jolanda de Jong uit Sleeuwijk werd lid van de vereniging na de eerste verhuizing, ze had nu de leiding van de verhuiscommissie. “Sinds de plannen voor de verhuizing zijn we gegroeid tot tachtig leden. Tijdens de verhuizing en inrichting van het terrein kon ik mijn team vrijwilligers altijd bellen, dat is zo waardevol. We zijn nog niet helemaal klaar, maar de grootste dingen zijn wel af. Het groen wordt nog verder ingeplant, dat doen we samen met Brabants Landschap. Ook de 20/60 baan naast de huidige rijbak moet nog worden aangelegd”, zo vertelt De Jong nadat ze de aanwezigen bij de officiële opening heeft toegesproken. Tijdens haar welkomstwoord laat ze weten dat alle vrijwilligers ongelooflijk hard hebben gewerkt. Wethouder Shah Sheikkariem zegt trots te zijn op Sleeuwijkse verenigingen vanwege hun inzet op sportgebied. Zo kreeg de tennisvereniging recent een padelbaan en wordt over enkele maanden de atletiekbaan van Altena Road Runners geopend. Na de lovende woorden wordt buiten op de loods door de wethouder en voorzitter De Jong het doek weggetrokken, zodat de naam Hippisch Centrum Altena tevoorschijn komt. Applaus volgt en weer binnen in de loods wordt een toast uitgebracht.

Philip Brouwer uit Dussen is één van de vele vrijwilligers die een toast uitbrengen, hij was intensief betrokken bij de verhuizing, al heeft hij geen idee hoeveel uren hij in zijn vrijwilligerswerk heeft gestoken. “Ik bemoeide me vooral met het elektrische gedeelte. We waren op het vorige complex nog niet eens helemaal klaar. Toen ik een keer vroeg, gaan we daar nog wat doen, werd verteld dat we gingen verhuizen”, zo laat hij weten. Zijn dochter Marjolein vroeg hem om een tekening te maken van de inrichting van het terrein. “We hadden echt heel veel vrijwilligers die meehielpen. Bij de afbraak op het oude terrein kwamen maar liefst veertig mensen mee klussen.”

Voorzitter De Jong laat weten dat de naam ‘Hippisch Centrum Altena’ vooral een wens was van de gemeente Altena, maar dat ze blij is met de naam op de loods. Grote wens van de vereniging is nog de aanleg van een overdekte rijbaan, maar voor dat plan ontbreken nog de benodigde financiën. In tegenstelling tot de eerste locatie aan de Roef beschikt de paardensportvereniging nu wel over een grote loods met kantine en opslagruimte voor onder andere hooi. Aan de zijkant van de loods zijn de boxen voor de paarden gebouwd. Ook is een groot parkeerterrein aangelegd, zodat auto’s op eigen terrein kunnen parkeren en niet meer uit hoeven te wijken naar het Altenacollege. “We zijn er echt op vooruitgegaan. Het is fijn dat nu alles binnen is, voorheen hadden we allemaal losse gebouwtjes”, zo vertelt Marga Vos die samen met haar dochter Floortje lid is van de vereniging. Haar paarden staan thuis, maar aan de Roef volgen ze hun rijlessen. Op het terrein worden maandelijks wedstrijden gereden en worden ook clinics gegeven voor jong en oud, beginnelingen en doorgewinterde ruiters.