Mister Schoolvoetbal Jaap van Strien (85) neemt afscheid met KNVB-waarderingsspeld

SLEEUWIJK - Schoolvoetbal en Brakelnaar Jaap van Strien. Vijftig jaar lang was het een goed huwelijk. Maar het is nu voorbij. Woensdagmiddag tijdens de regio finales schoolvoetbal op de velden van voetbalvereniging Sleeuwijk zwaaide Van Strien (85) na vijftig jaar af als commissielid. Voor zijn verdienste kreeg hij de waarderingsspeld van de KNVB door bondsafgevaardigde Bettie Schelle opgespeld.

“Dit is echt een verrassing. Ik wist er niets van. Ze hebben het goed geheim gehouden”, vertelt Van Strien met de daarbij behorende oorkonde in zijn handen even na vieren. Hij is er nog een beetje beduusd van. De verrassing was helemaal compleet toen hij tijdens de uitreiking ook nog eens zijn vrouw Annie, zijn zoon Marco en zijn dochter Fija in de toekijkende meute ontwaarde.

Namens de commissie Schoolvoetbal Altena/Bommelerwaard sprak Hans Groenenberg staand tussen de vele schoolvoetballertjes die in groepjes op het hoofdveld zaten de jubilaris toe. “Ik doe dit werk al 27 jaar, maar er is er eentje die het al vijftig jaar doet. Hij verdient een applaus”, sprak Groenenberg die Van Strien een certificaat van waardering en een aandenken met foto als blijvende herinnering overhandigde.

